По итогам среды мировые рынки не показали единой динамики. В первой половине дня рынки пытались вернуться к росту после заметного снижения последних дней, что позволило индексу развивающихся стран MSCI EM (+0,08%) показать символический рост. Однако сантимент на развитых рынках улучшиться не смог, — европейские рынки растеряли внутридневной рост и, ведомые невнятным открытием торгов в США, завершили торги среды, как и MSCI World (-0,4%), умеренным снижением. Основные американские индексы также продемонстрировали по итогам дня сдержанно негативную динамику, причем S&P500 (-0,3%) и NASDAQ Composite (-0,1%) обновили минимумы, соответственно, с ноября и сентября 2020 года при смешанной динамике основных сегментов: «нефтянка» и потребительские сектора подросли, электроэнергетика и девелоперы и IT, — сегменты, наиболее уязвимые к росту ставок, — упали, обновив минимумы. В основе консервативного настроя инвесторов оставались опасения по долларовым ставкам — в опубликованных вчера протоколах с последнего заседания ФРС была четко отражено стремление регулятора активно повышать ставку для борьбы с инфляцией, что привело к тому, что индекс S&P500 завершил день у внутридневных минимумов.

В четверг утром на мировых рынках сохраняется сдержанно негативный настрой. Ключевые биржевые индексы в Азии и фьючерсы на индексы Европы преимущественно умеренно снижаются. В незначительном «минусе» фьючерсы на американские индексы и цены на нефть и металлы.

Сегодня в центре внимания инвесторов данные по потребительской инфляции в США в сентябре, которые способны скорректировать ожидания по темпам повышения ставки ФРС и по стартующему сезону отчетности в США. В целом в течение дня ожидаем сохранения на глобальных рынках консервативного настроя инвесторов.

Российский рынок в среду попытался продолжить восстановительную динамику предыдущих дней, растерял импульс к росту из-за слабого спроса на ключевые бумаги. С четом вечерней сессии индекс МосБиржи потерял 0,4%. Объёмы торгов акциями вновь продемонстрировали снижение, составив почти 30 млрд руб., что на 38% ниже среднего значения за неделю.

За исключением сегмента девелоперов (ЛСР: +3,7%; Самолёт: +5,1%; ПИК: +5,6%; Etalon: +2,7%), во всех остальных секторах наблюдалась смешанная динамика котировок. Среди бумаг нефтегазового сектора смогли подрасти акции Роснефти (+1,6%), а также НОВАТЭКа (+0,7%), которые были поддержаны неплохими операционными результатами за 3 квартал. В то же время продолжился откат после дивидендной отсечки бумаг Газпрома (-0,7%) и Татнефти (-0,5%). Акции ЛУКОЙЛа (-0,5%) в течения дня были в плюсе, но в итоге вновь вернулись ниже отметки 4200 рублей.

В секторе горной добычи и металлургии снова подорожали акции Мечела (оа: +0,4%; па: +7,1%) и ММК (+0,5%). Аутсайдерами же стали бумаги АЛРОСА (-2,6%), Полюса (-1,9%), а также En+ (-4,5%) и РУСАЛа (-3,4%), которые были под давлением на фоне новостей о том, что США рассматривает возможность введения санкций против алюминия из России.

В финансовом секторе наибольшее снижение показали акции Сбера (оа: —1,7%; па: —0,8%), в то время, как остальные «фишки» в целом остались на ранее достигнутых уровнях (TCS Group: +0,3%; ВТБ: +0,03%; МосБиржа: —0,2%). Из прочих бумаг отметим уверенный рост расписок VK (+6%), а также откат бумаг МТС (-2,8%), негативно отреагировавших на предписание ФАС по снижению тарифов.

Ввиду отсутствия явных триггеров для активизации покупок в «фишках» сегодня индекс МосБиржи может вернуться в нижнюю часть диапазона 1900-2000 пунктов. Спрос может фокусироваться в менее ликвидных бумагах внутренних секторов.