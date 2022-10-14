В четверг мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. На развивающихся рынках возобновилась негативная динамика, в результате чего к концу дня индекс MSCI EM снизился на 1,3%. При этом развитые рынки смогли перейти к восстановлению, что привело к подъему индекса MSCI World на 1,9%, а основной рост пришелся американские площадки. Так, в Европе к закрытию ведущие индексы прибавили в пределах 1,5%, а в Штатах индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 2,8% и 2,6% соответственно. Основным фактором вчера стала публикация статистики по инфляции в США. Данные оказались хуже ожиданий — индекс потребительских цен снизился до 8,2% г/г при ожидаемом снижении до 8,1% г/г. На таком фоне открытие торгов за океаном прошло в преобладании продаж — индекс S&P500 на старте сессии обновил многомесячные минимумы, отступая в моменте в район 3 500 пунктов. Однако в дальнейшем американским акциям удалось отыграть потери и перейти к росту. Фактором, способствовавшим такой динамике, могла стать фиксация прибыли по спекулятивным «коротким» позициям в акциях на факте слабых данных по инфляции. При этом данное движение укладывается в рамки коррекции. Среднесрочная же картина не меняется — в ближайшие месяцы на мировые рынки продолжит давить ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ведущих Центробанков, что создает риски рецессии в отдельных странах и регионах, а также ухудшения показателей компаний. В результате, на наш взгляд, основным сценарием движения индекса S&P500 остается отступление в район 3 200 пунктов. Говорить же об изменении сценария можно будет при выходе индекса выше 3 800 пунктов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 3,3%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают волну восстановления, прибавляя порядка 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется чуть выше уровней закрытия четверга, торгуясь в районе 94,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию статистики по розничным продажам в США.

В четверг индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив основную сессию в районе 1 955 пунктов. Сегодня на старте торгов возможно сохранение позитивных тенденций в российских бумагах на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам на мировых площадках, что позволит индексу Мосбиржи продолжить восходящую динамику. Однако ближе к концу дня ожидаем активизации продаж за счет фиксации прибыли по «длинным» позициям в преддверии выходных, что может привести к нивелированию утреннего роста и уходу индекса Мосбиржи ниже 1 950 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск. евро и юань прибавляют порядка 0,4%, поднявшись до 63 и 8,72 рубля соответственно, доллар удерживает позиции чуть выше уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 63,6 рубля. После некоторого восстановления рубля днем ранее, сегодня ожидаем возобновления роста основных мировых валют. Так, в ходе торгов пара доллар/рубль, проведшая предыдущие три сессии в диапазоне 63-65 рублей, может попытаться выйти к верхней границе данного коридора и протестировать ее.