Во вторник, 18 октября, по итогам дня российская валюта немного укрепилась к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,12%, до 61,57 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 60,75 руб., юань/рубль — на 0,33%, до 8,50 руб.



Волатильность на валютном рынке по рублю снизилась. В связи с этим рублевые пары продолжили торговаться в границах понедельника. Укреплению рубля способствовало отсутствие новостного фона и продажи экспортерами валютной выручки. Улучшению настроения инвесторов на локальном рынке способствовало сообщение о возобновлении Минфином аукционов ОФЗ после почти одномесячного перерыва. Для рублевых пар на среду ничего не изменилось, ждем сохранения бокового движения. Рубль демонстрирует изящную и эффектную оборону, не сдавая позиций. Из негативных факторов для рубля сейчас выступает снижение цен на нефть. Цена на сорт марки Brent опускалась ниже $90 за баррель.



Баррель Brent подешевел на 1,31%, до $90,61. США рассматривают возможность высвобождения из стратегических резервов еще 10-15 млн баррелей нефти для сдерживания цен на бензин. Власти уже продали около 165 млн баррелей, а достигнуть цели по снижению не удалось. В ближайшее время запасы придется пополнять. В результате цена опять начнет расти. Также понижательное давление на цены оказывают опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих центробанков мира для сдерживания инфляции.



Данные по изменению запасов нефти в США от API показали, что на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,26 млн баррелей (прогноз был +1,380 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,17 млн баррелей (прогноз был —1,114 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,1 млн баррелей (прогноз был —2,167 млн баррелей).



Продавцы продавили уровень поддержки $90. По оценкам BitRiver, на этой неделе возросли риски уйти к уровню 87. Интересный уровень с точки зрения технического анализа, с которого может возобновиться рост. Публикация позитивных данных из США снизила опасения относительно скорого наступления рецессии. Так что покупателям нужно найти уровень для отскока.



По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,97%, до 2032,40. Рынок открылся ростом, но покупатели сдали позиции перед закрытием. Фьючерс на индекс Мосбиржи вообще закрылся падением на 1,21%. Это указывает на открытие рынка снижением до отметки 1995. Поскольку рубль торгуется снижением к доллару, падение индексы будет сдержанным.