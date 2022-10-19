Российский рынок акций во вторник попытался продолжить движение наверх, однако на вечерней сессии в основных акциях индекса МосБиржи прошла волна распродаж на повышенных оборотах. Объемы торгов на вечерке составили четверть от всех оборотов, хотя обычно их доля ниже 10%. Участники рынка чутко реагирую на изменения геополитической ситуации. Любые признаки роста неопределенности или дальнейшего обострения вызывают негативную реакцию.

Впрочем, и адаптация к внешним факторам у нашего рынка происходит достаточно быстро.

Индекс МосБиржи по итогам вторника вновь вернулся чуть ниже 2000 п. Краткосрочный взгляд нейтральный. Вероятно, стоит ждать дальнейшей консолидации рынка около текущих значений.

Минфин возвращается к размещению ОФЗ

Ведомство назначило на среду размещение двух выпусков гособлигаций по 25 млрд руб. каждый. Минфин пробует вернуться на рынок после недавнего обвала ОФЗ. Что важно, одним из размещаемых выпусков будут облигации с переменным купоном (ОФЗ-ПК 29021), который привязан к ставке RUONIA. Например, осенью 2020 г. спрос банков на такие выпуски периодически превышал 100 млрд руб. Сейчас также ждем высокий спрос. А вот объем размещения длинных ОФЗ с фиксированным купоном сейчас может быть меньше, так как они несут повышенный процентный риск для банков, выступающих основным покупателем.

Для Минфина РФ в свою очередь размещение ОФЗ-ПК — менее выгодно на длинной дистанции в случае роста инфляции (платежи по купонам вырастут), но в текущей ситуации низкого госдолга ситуация выглядит комфортной.

Рост инвестпрограммы Газпрома

Совет директоров утвердил увеличение инвестиционной программы до 1,98 трлн руб., что на 13% больше по сравнению с первоначальной величиной. Корректировка в первую очередь связана с развитием Ямальского, Якутского, Иркутского центров газодобычи и газопровода Сила Сибири. Кроме того, размер годовых заимствований компании вырастет на 113 млрд руб. до 386 млрд руб.

Повышение инвестпрограммы является обычным явлением для Газпрома, так что влияние на акции в основном нейтральное. Ее увеличение в условиях повышенной инфляции и изменившейся ситуации с перестройкой поставок выглядит логичным.

Отскок рынка акций США

На фоне преимущественно позитивного старта сезона отчетов американский рынок продолжает восстанавливаться от недавних минимумов. Во вторник S&P 500 вырос еще на 1%. В краткосрочной перспективе этот отскок может быть продолжен.