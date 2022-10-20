Налоговые платежи оказывают поддержку рублю
В среду, 19 октября, по итогам торгов рубль подешевел к доллару и закрылся ростом к единой валюте и юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 61,73 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,61%, до 60,38 руб., юань/рубль — на 0,51%, до 8,46 руб.
Российская валюта показала смешанную динамику, при этом участники рынка продолжают ожидать ее укрепления к доллару США на фоне продаж валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Налоги за 3 квартал оцениваются в 2,73 трлн рублей. Вчера на политические события рынок реагировал достаточно сдержанно.
Утренняя сессия Мосбирже открылась небольшим снижением по рублю. Ключевым фактором для локального валютного рынка в ближайшие дни остаются крупные налоговые платежи. Пара доллар/рубль сохранит колебания в ценовом диапазоне 61,00-62,60 руб. Для пары евро/рубль актуальный диапазон 59,00-61,50 руб.
Нефть марки Brent по итогам дня подорожала на 1,86%, до $92,30 за баррель. Цена остается торговаться в ограниченном диапазоне. Покупатели смогли поднять цену выше $90. Поддержку рынок получил от данных Минэнерго США. Тогда как рост котировок сдерживался укреплением доллара на Форекс.
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,73 млн баррелей (прогноз был +1,38 млн баррелей), до 437,357 баррелей. Запасы бензина снизились на 0,11 млн баррелей (прогноз был —1,11 млн баррелей), до 209,368 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,12 млн баррелей (прогноз был —2,17 млн баррелей), до 106,187 баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 12 млн б/с. По прогнозам BitRiver, если настроения на рынке изменятся на европейской сессии, вполне вероятно увидеть восстановление до $94,50 за баррель.
Российский рынок акций закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи упал на 2,66%, до 1978,40 пунктов, индекс РТС — на 2,84%, до 1010,24 пунктов. Рынок снижался с открытия, инвесторы опасались ухудшения геополитической ситуации. Поскольку уровень 2000 не устоял, возросли риски вернуться к уровню 1930 пунктов. Внешний фон для российского рынка остается негативным, поэтому не стоит ожидать ралли.
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