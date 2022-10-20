Российский рынок акций показал смешанную динамику в среду. В моменте индекс МосБиржи нес значительные потери, но на вечерней сессии котировки были уже на уровне предыдущего закрытия (около 2000 п.).

Важным драйвером рынка накануне выступили ожидания итогов заседания Совета безопасности РФ — рынок падал перед его началом. Однако после объявления военного положения в четырех регионах инициатива перешла к покупателям. Мы опять видим, что фактор геополитики для рынка хоть и играет важную роль, но участники рынка очень быстро адаптируются к новым вводным и начинают оперативно выкупать просадки.

Кто лучше рынка

Среди отдельных секторов явно более устойчивую динамику показывают отрасли, ориентированные на внутренний рынок. Экспортеры сейчас не пользуются повышенным спросом, что отчасти связано как со снижением сырьевых цен, так и все еще чрезмерно крепким курсом рубля.

Среди сильных направлений в ближайшее время могут остаться: телекомы, электрогенерация и продуктовый ритейл. Также среди голубых фишек лучше остальных начали выглядеть топовые банки: ВТБ и Сбербанк.

Минфин разместился

Прошло два успешных аукциона на 25 млрд руб. каждый. Особенно выделим спрос на ОФЗ-ПК 29021 — это флоатер, у которого купон привязан к RUONIA. Спрос на него превысил предложение в три раза, что в целом ожидаемо. Именно такой тип бумаг Минфин в будущем наверняка будет использовать в первую очередь для привлечения основной части заемных средств. Банки охотнее будут покупать эти выпуски, так как они не несут для них процентного риска (его берет на себя эмитент — Минфин).

Инфляции почти нет

Инфляция в РФ за неделю составила всего 0,02%. В годовом выражении показатель замедлился до 13,1%.

Таким образом, пока никакого инфляционного всплеска не наблюдается. Последние события в экономике обеспечили локальный спад потребительской активности, что достаточно быстро отразилось на еженедельных цифрах. Но все это временные факторы. На горизонте нескольких месяцев инфляционное давление может вырасти. Стоит учитывать перенесенное повышение коммунальных тарифов с июля 2023 г. на декабрь 2022 г. По оценкам аналитиков Банка России, этот эффект может в моменте дать прибавку к инфляции в 1,1 п.п. Так что ждать от ЦБ РФ дальнейшего снижения ключевой ставки на следующем заседании, на наш взгляд, не стоит. Ее сохранение на текущем уровне 7,5% — базовый сценарий.