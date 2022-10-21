В четверг, 20 октября, рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 61,40 руб., юань/рубль — на 0,28%, до 8,43 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,36%, до 60,60 руб. Рублевые пары остаются торговаться в боковом тренде. Ситуация на валютном рынке не изменилась. Рубль получал поддержку от продажи валютной выручки экспортерами, а против евро сдал позиции из-за его укрепления на рынке Forex.



Во время повышения геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать все что угодно. Опять же, если учитывать, что ЦБ РФ сейчас может потушить любую волатильность через ввод новых ограничительных мер. В связи с этим не стоит ожидать сильного ослабления рубля. Если на повестке дня опять всплывет тема санкций против НКЦ, то рубль может быстро вернуться к уровню 50 руб.



В пятницу, 21 октября, торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и снижением по евро и юаню. В последний торговый день недели ожидаем от пары доллар/рубль движения в ценовом диапазоне 61,00-62,50 руб.



В четверг нефть подешевела на 0,41%, до $92,68. На американской сессии цена повышалась до $94,75 на фоне снижения индекса доллара. Также положительное влияние на рынок оказала новость из Китая. Китайские чиновники обсуждают ослабление требований карантина для прибывающих в страну. Ослабление требований карантина может сигнализировать о потенциальном оживлении экономического роста. К закрытию покупатели растеряли прибыль из-за отскока доллара. Для них сопротивлением остается уровень $95. По прогнозам BitRiver, чем быстрее он будет пройден, тем активнее начнется рост котировок в направлении $100 за баррель Brent.



Российский рынок акций в четверг возобновил рост. Рынок быстро адаптировался к геополитическим условиям. Индекс Мосбиржи вырос на 2,38%, до 2025,51 пунктов, индекс РТС — 3,10%, до 1041,56 пунктов. Техническая картина по индексу Мосбиржи не изменилась. Сверху зоной сопротивления выступает 2050-2080 п. В случае ее преодоления цель сместятся на 2350. Внизу цель находится на уровне 1950.