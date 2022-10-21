Просадки выкупаются
На российском рынке акций постепенно выкупается недавняя просадка. Индекс МосБиржи повторно закрепляется выше 2000 п. Лучше рынка локально выглядят сталевары после неплохих операционных отчетов, а также Сбербанк и ЛУКОЙЛ, по которому инвесторы надеются на появление информации о высоких промежуточных дивидендах.
В то же время курс рубля продолжает постепенно укрепляться, мешая акциям экспортеров. Пара USD/RUB опустилась к 61,4. Значимые поводы для ослабления рубля появятся лишь ближе к концу года (из-за нефтяного эмбарго ЕС).
На рынке США
Американский рынок акций продолжил снижение в четверг, потери по S&P 500 составили еще порядка 1%. Таким образом, продолжить отскок начала недели пока никак не получается. При этом AT&T и IBM отчитались лучше ожиданий, их акции выросли на 4% и 7%, соответственно.
В целом общая слабость рынка США оправданна, учитывая то, что створиться с процентными ставкаvи. Доходность индикативных десятилетних гособлигаций США вчера выросла до новых максимумов за 14 лет. Распродажа по всей кривой Treasuries не останавливается. Непрерывной цикл падения гособлигаций продолжается 12 неделю подряд — и это самый длительный период снижения с 1984 года.
Как и на протяжении всего этого года, на американском рынке акций лучше остальных продолжает выглядеть сектор энергетики, что оправданно все еще высокими нефтяными ценами.
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