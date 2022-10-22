Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели понемногу продолжила укрепляться к основным торгуемым на Мосбирже валютам. В итоге, курс доллара и евро в пятницу обновил минимумы с 7 октября, опустившись до 60,7 рубля, и до 59,38 рубля, соответственно.

Факторами такой курсовой динамики рубля стало продолжившееся восстановление валютной ликвидности на фоне конвертации экспортерами валютной выручки для проведения бюджетных платежей.

Внешний фон при этом был относительно устойчивым. Рынок нефти на неделе сполз, однако удержался выше круглого уровня 90 долларов за баррель сорта Brent и пытается оттолкнуться вверх. Участники рынка оценивают баланс спроса и предложения на рынке, который остаются одним из основных драйверов для нефтяных цен. Так, есть опасения глобальной рецессии, поскольку мировые центробанки в основном склонны повышать свои ключевые ставки для борьбы с инфляцией. Такая ситуация негативна для перспектив спроса на этот вид сырья.

С другой стороны, есть ОПЕК+, который «держит руку на пульсе» и недавно принял решение сократить добычу нефти в ноябре суммарно сразу на 2 миллиона баррелей в сутки для балансировки рынка.

В целом, же курс доллара за неделю упал на 82 копейки до 61,29 рубля, евро — на 51 копейку, до 60,2 рубля, юаня — на 29 копеек, до 8,31 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю практически не изменилась и составила 5,7 тысячи.



РУБЛЬ ПЕРЕВАРИВАЛ ГЕОПОЛИТИКУ

Рубль начал рабочую неделю инерционным продолжением тенденции к росту против доллара и евро на фоне фиксации игроками прибыли от роста инвалюты. В частности, за две предыдущие недели доллар подскакивал на 7,7 рубля (13,5%), что затем сменилось коррекцией.

Поддержку такой коррекции создавало более ранее начало продаж валютной выручки экспортерами, привлеченными высокими курсовыми уровнями.

При этом рубль спокойно отреагировал на заявления президента России Владимира Путина на заседании Совбеза РФ, где глава государства, в частности, заявил, о введении с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Свою долю волатильности внесла динамика форекса, где европейская валюта снижалась на окончательных данных о годовой инфляции в 19 странах еврозоны. По итогам сентября ускорилась до рекордных в истории этого валютного блока 9,9% с 9,1% месяцем ранее. Кроме того, годовая инфляция в Великобритании вернулась к рекордным за 40 лет 10,1% с 9,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали ускорения инфляции лишь до 10%.

При этом поддержка рублю пришла от новостей о возвращении на первичный рынок Минфина РФ после перерыва примерно в месяц. Ведомство разместило все предложенные ОФЗ на 50 миллиардов рублей при спросе в 108 миллиардов.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в повышении с выходом на двухнедельные максимумы. Некоторая волатильность пришла с форекса и была обусловлена новостью о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.

Неумолимое приближение пика налогового периода 25 октября поддерживало давление на курсы доллара и евро. При этом сообщения российских брокеров о конвертации недружественной валюты на клиентских счетах подогревали девалютизацию и соответственно — рост курса рубля.

Впрочем, на следующей неделе это еще сможет по инерции поддержать курс рубля. Однако в условиях сложной геополитической обстановки американская валюта вряд ли уйдет ниже ключевой отметки 60 рублей.