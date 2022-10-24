В пятницу, 20 октября, по итогам дня рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 61,29 руб., евро/рубль — на 0,66%, до 60,20 руб., юань/рубль — на 1,53%, до 8,30 руб. За неделю доллар подешевел на 1,32%, евро — на 0,84%, юань — на 3,41%.

На минувшей неделе рубль получал поддержку от налогового периода и коррекции индекса доллара. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября, поэтому в первой половине недели рубль может еще немного продвинуться вверх, но несильно. Сложная геополитическая обстановка сдержит его от роста.

Доллар сильно просел в пятницу. Индекс доллара упал до 111,60 с 113,82. Его разворот вызвала статья в Wall Street Journal. Некоторые чиновники ФРС начали говорить о желании замедлить темп повышения ставки. Уже в декабре ФРС США может начать замедление роста процентных ставок. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США негативно отразилось на американской валюте, что в свою очередь повысился аппетит к риску.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявил, что пришло время начать говорить о замедлении темпа повышений стоимости заимствований, и это необходимо сделать для избежания падения экономики рецессию из-за слишком резкого повышения процентных ставок. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ФРС должна привести ставку денежной политики немного выше 4,5% к началу следующего года и удерживать её на этом уровне некоторый период.

Утренняя сессия открылась небольшим ростом по доллару и евро. Для доллара уровень 60 руб. сбалансированный, поэтому пара доллар/рубль сохранит ценовые колебания около него. Сообщения российских брокеров об автоматической конвертации валют недружественных стран на клиентских счетах тоже способствуют укреплению рубля в ближайшие дни. Сильное сопротивление для доллара 63,00-65,00 руб. Вряд ли мы его пройдем на этой неделе.

По итогам пятницы баррель Brent подорожал 0,90%, до $93,51. Рост котировок возобновился с $90,97 на фоне ралли американских фондовых индексов, а также ослабления доллара. Чиновники ФРС заговорили о желании замедлить темп повышения ставки. Вероятность повышения ставки на 75 б.п., до 4% на заседании составляет 95%. Соответственно, если в расчет брать 4,5%, то остается 50 б.п.

На торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $93,00 за баррель. Цена повышалась до $94,23. Положительное влияние на нефтяной рынок оказала китайская статистика. Экономика Китая в 3 квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Для нефтяного рынка отличные новости.По оценкам BitRiver, сопротивление по нефти находится на уровне $96,50. Вполне можем сходить до этого уровня на этой неделе.

Рост был сдержанным, поскольку на минувшей неделе США ввели в отношении Китая технологические санкции. С 21 октября американские корпорации не имеют права без специального разрешения поставлять широкому кругу китайских компаний полупроводниковые микросхемы и оборудование для их выпуска.

Переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря КПК имеет нейтральное влияние на фондовые рынки Гонконга, США и России. Участники рынка ожидали это событие. Развитие энергетических отношений России и Китая будет проходить на фоне роста стресса западноевропейской экономики. В ситуации мирового экономического спада Китай может остаться в плюсе благодаря сбалансированному геоэкономическому партнерству с Россией.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, до 2043,71 пунктов, индекс РТС — на 0,87%, до 1050,57 пунктов. Значение индекса Мосбиржи восстановилось до зоны сопротивления 2050-2055 пунктов. Ее преодоление откроет дорогу к следующим целям на 2200-2250 п. Сегодняшний день важен для российского фондового рынка. Если покупатели не смогут пройти сопротивление, то придется отступать к уровню 2000.