Российский рынок акций во второй половине прошлой недели поступательно рос. Индекс МосБиржи поднялся выше 2050 п. При этом выраженного снижения торговой активности не было, что позитивно с точки зрения перспектив продолжения восходящей тенденции.

В краткосрочной перспективе инициатива может остаться на стороне покупателей, в первую очередь за счет подъема голубых фишек. По индексу МосБиржи следующие ориентиры расположены на 2200-2250 п.

Дивиденды Газпрома — топливо для рынка

Потенциальное реинвестирование средств, полученных инвесторами от Газпрома, сейчас является ключевым фактором поддержки российского рынка акций.

Оценки возможного притока средств разнятся. По нашим расчетам, это может быть 97-130 млрд руб. Часть аналитиков говорят об объеме в 250-300 млрд руб. В любом случае с учетом невысокой ликвидности это огромные суммы, способные обеспечить поддержку российским акциям. Для сравнения среднедневной оборот всех российских акций в сентябре-октябре составляет около 40 млрд руб.

Помимо Газпрома в первую очередь повышенный приток ликвидности, на наш взгляд, ожидается в: ЛУКОЙЛе, Сбербанке-ао, Татнефти-ао, МТС, Магните и НОВАТЭКе.

Рост акций и сезон отчетов

В пятницу индекс широкого рынка США S&P 500 подскочил на 2,3% — сформирована основа для еще более значительного отскока. Повод для подъема — чисто на уровне сентимента. Деловые СМИ вдруг начали писать о том, что после предстоящего повышения ставки ФРС на 75 б.п. далее регулятор должен начать замедлить темпы ужесточения ДКП, а инфляция сама по себе начнет снижаться к целевым уровням.

Из состава индекса S&P 500 отчиталось 20% компаний. Из них в 72% случаев чистая прибыль оказывалась выше предварительных ожиданий аналитиков, что в целом неплохой результат для текущей ситуации. На этой неделе в центре внимания отчеты Alphabet, Microsoft (вторник), Apple, Amazon (четверг).

ВВП Китая все-таки опубликовали

Сегодня вышла перенесенная статистика по ВВП КНР. Вопреки опасениям результаты оказались лучше ожиданий. Экономика страны выросла на 3,9% против прогноза 3,4%. Тем не менее это все еще значительно ниже цели в 5,5%. При этом безработица выросла, а темпы роста розничных продаж снизились (+2,5% против прогноза +3%).

На фоне опубликованных цифр гонконгский индекс акций и курс юаня продолжили падать и переписали многолетние минимумы.