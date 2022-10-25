МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (3кв2022) 6,1% 7%
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2022) 1,8% 1,6%
3:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2022) 1,5% 1,5%
предв. CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,966 млн  
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (сентябрь) -87,28 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь) 0,6%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (сентябрь) 28,8% -13,9%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (сентябрь) 685 тыс 585 тыс
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 3,25% 4%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,725 млн барр 0,2 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,583 млн барр  
18:00 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Сибирь — СД (кредитный план ПАО на 4кв2022, оргструктура исполнительного аппарата, план мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги передачи электроэнергии)    