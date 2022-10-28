На российском рынке акций по-прежнему отмечается достаточно высокий спрос, что обеспечивает поступательный подъем индекса МосБиржи. Накануне он вырос на 2% и поднялся до максимумов за месяц. Пространство для роста к целевым уровням 2200-2250 п. еще остается: на 2-5%.

Выраженного всплеска торговых оборотов при этом не наблюдается. Очевидной тенденцией остается опережающая динамика голубых фишек над вторым эшелоном, и этот тренд, вероятно, в начале следующей недели еще сохранится.

Заседание ЦБ РФ

Банк России объявит решение по ключевой ставке. На этот раз среди участников рынка есть консенсус, предполагающий ее сохранение на текущем уровне 7,5%. Этот вариант заранее заложен в рынок, так что выраженной реакции в российских акциях на решение регулятора ждать не стоит.

Что касается облигаций и индекса ОФЗ, то традиционно более важным фактором является даже не сама ставка, а сопроводительное заявление ЦБ с оценкой текущей ситуации и дальнейших инфляционных рисков.

S&P 500 снижается

Рынок акций США под давлением на фоне снижения капитализации крупнейших технологических компаний. В четверг S&P 500 потерял еще 0,6%.

На постмаркете акции Amazon обвалились на 20% после слабого квартального отчета и прогнозов компании. Apple отчиталась чуть лучше консенсус-прогнозов, но акции не показали сильного роста.

Сегодня в фокусе отчеты крупнейших американских нефтяников Exxon Mobil и Chevron.

Заседание ЕЦБ

По итогам заседания европейский регулятор повысил все три индикативные процентные ставки. Повышение было третьим с июля. Как и ожидалось, были увеличены:

∙ Ключевая ставка на 0,75 п.п., до 2%

∙ Депозитная — на 0,75 п.п., до 1,5%

∙ Маржинальная — на 0,75 п.п., до 2,25%

ЕЦБ планирует повысить ставки на следующих заседаниях. Решение будет зависеть от прогноза по инфляции и экономике.