МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 3,4% -1%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) 4,1% 4,1%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (сентябрь) 0,8%  
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) 0,6% 0,6%
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (октябрь) 50,9  
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 50,1 50
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (октябрь) 50,6  
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) -1,3% -0,3%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 9,9% 9,6%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 1,2%  
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,8%  
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 4,1%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (октябрь) 45,7  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    
  RUB Квадра — закрытие реестра для ВОСА (24.11.2022, в заочной форме, изменения в Устав, исключающие указание на то, что ПАО является публичным, заявление в ЦБ об освобождении от обязанности раскрывать информацию, заявление о делистинге всех акций Общества)    
  RUB Энел Россия — закрытие реестра для ВОСА (повторное, 25.11.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД, утверждение Устава ПАО в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования на ПАО "ЭЛ5-Энерго")    