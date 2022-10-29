Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели понемногу корректировалась вниз после роста к максимумам с 7 октября против основных резервных валют. Однако коррекция сменялась периодами укрепления. В итоге, курс доллара и евро консолидировались в достаточно узких коридорах: 60,87-62,05 рубля и 59,65-62,88 рубля соответственно. Попытки роста евро к паритету против доллара отразились и на российских торгах.

Фактором курсовой динамики рубля было прохождение октябрьского пика налоговых выплат. Внешний фон при этом был относительно позитивным.

Рынок нефти на неделе, удержавшись выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель сорта Brent, попытался вернуться в район 95 долларов. Участники рынка оценивают ожидаемое сокращение с ноября суммарной добычи нефти странами альянса ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки. При этом анализируется угроза сокращения мирового спроса в условиях высокой инфляции и, как следствие — роста ключевых ставок ведущих центральных банков.

Кроме того, рынок взбодрился данными о росте ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, на 2,6% в годовом исчислении. Опрошенные аналитики ожидали роста показателя только на 2,4%. Наконец, игроки рынка нефти обращают внимание на попытки стран Запада установить предельные цены на поставляемую импортерам Россией нефть.

В целом же, курс доллара за неделю поднялся на 23 копейки до 61,52 рубля, евро — на 88 копеек, до 61,08 рубля, юаня — на 9 копеек, до 8,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю подросла до 5,8 тысячи против 5,7 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИСКАЛ КУРС

Рубль начал рабочую неделю преимущественно снижением против доллара и евро на фоне тестирования рынком нефти уровня поддержки на ключевой отметке 90 долларов за баррель сорта Brent.

Дополнительным негативом выступало приближение сроков завершения пика налогового периода и соответственно — активных продаж валюты экспортерами.

При этом игроки рынка игнорировали локальное улучшение внешнего фона, сигнализирующего о спросе на риск. В частности, курс евро приближался на форексе к паритету с долларом, поднимаясь к максимумам с 5 октября.

В середине недели рубль попытался стабилизироваться. Уверенный выход Минфина РФ на первичный рынок ОФЗ отчасти поддержал курс российской валюты. Впрочем, позитив был немного смазан ростом доходности госбумаг (и, соответственно, падением их котировок).

Ведомство на безлимитных аукционах в среду разместило ОФЗ трех серий совокупно на 177,6 миллиарда рублей (по номиналу) при суммарном спросе в 336,6 миллиарда рублей. Таким образом, по итогам двух состоявшихся в октябре аукционных дней объем размещения составил 227,6 миллиарда рублей при первоначальных планах на четвертый квартал в 150 миллиардов. Впрочем, он дополнен возможностью размещения ОФЗ с переменным купонным доходом еще на 500 миллиардов рублей.

ПРОГНОЗЫ

В конце рабочей недели рубль преимущественно укреплялся, опираясь на рост рынка нефти. При этом реакция курса на решение ЦБ по ключевой ставке оказалась нейтральной.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и так же, как и в сентябре, не уточнил направленности своих дальнейших шагов. Однако отметил, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в РФ находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

При этом на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски в РФ сбалансированы, на среднесрочном — по-прежнему преобладают проинфляционные, резюмировал ЦБ РФ.

Позже на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина также заявила, что ЦБ РФ не участвовал в обсуждении административных ограничений на экспорт и считает нецелесообразной такую меру для балансировки экспорта и импорта. Этот баланс сейчас является главным курсообразующим фактором рубля. По мнению Набиуллиной, в текущих экономических условиях наилучшим образом балансирует интересы экспортеров и импортеров плавающий курс рубля.

Таким образом, главное, что финансовый регулятор остается приверженным рыночному плавающему курсу. А это в условиях высокого торгового профицита позволяет ожидать сохранения устойчивости российской валюты с уровнями недалеко от 60 рублей за доллар.