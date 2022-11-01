Российский рынок акций начал неделю с нейтральной динамики. Индекс МосБиржи завершал торги понедельник в символичном плюсе, оставшись около 2160 п. Активность участников снизилась, обороты торгов упали на четверть. Пространство для роста у индекса сохраняется, в сторону 2200-2250 п. Спокойный нейтральный внешний фон сдерживает от возобновления распродаж.

Лидеры и аутсайдеры

Из выраженных тенденций сектора отметим распродажу в акциях сталеваров. Они вновь синхронно двигаются на примерно одинаковых оборотах. ММК, НЛМК и Северсталь заняли последние три строчки по динамике среди акций индекса в понедельник. Сектор выглядит переоцененным — нет ожиданий сильной восходящей динамики.

В лидерах IT-сектор. Отраслевой индекс вырос на 3%, тогда как рынок был в среднем в нуле. Повышенный спрос отмечаем в Яндексе, HeadHunter, Циан, Группе Позитив и VK. Вероятно, этот импульс может быть поддержан и во вторник, но уже в меньшем масштабе.

События дня

На Мосбирже начнутся торги первым замещающим выпуском облигаций в евро. В обращение запускаются бонды Газпрома с погашением в ноябре 2028 г. Купонная доходность всего 1,85%, однако реальная биржевая доходность к погашению будет выше, так как торги, вероятно, будут проходить со значительным дисконтом к номиналу (более 20%).

В мире

Индекс S&P 500 снизился на 0,7% после мощного пятничного роста. Однако итоговый результат за октябрь составил +8%. Для промышленного DJIA прошлый месяц оказался вообще лучшим за 46 лет (+14%). Традиционные value-акции, составляющие основу DJIA, в последнее время выглядели гораздо лучше высокотехнологичного сектора. К примеру, Nasdaq Composite в октябре отскочил лишь на 3,9%.

Слабая статистика вышла в КНР. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Caixin за октябрь показал, что производственная активность сокращается третий месяц подряд. Значение вновь оказалось ниже отметки в 50 п., которая отделяет рост от снижения. В то же время ВВП Гонконга в III квартале упал на 4,5% в годовом выражении.

Причины все те же: локдауны, замедление внутренней и мировой экономики, а также увеличение геополитической напряженности.