В понедельник, 7 ноября, рубль показал смешанную динамику. Рубль заметно подорожал к доллару США после длинных выходных на фоне общего спроса на рисковые активы. Рынок отыгрывал события пятницы (ослабление доллара после публикации отчета по рынку труда в США), а также повышение цен на нефть до $98,55 (максимальное значение с 31 августа). Пара доллар/рубль снизилась на 1,77%, до 61,00 руб. Против юаня и евро динамика была сдержанной. Пара евро/рубль повысилась на 0,03%, до 60,92 руб., юань/рубль — на 0,12%, до 8,41 руб.

Для локального валютного рынка сейчас нет факторов, которые бы могли изменить равновесие между спросом и предложением на иностранную валюту. Цена на нефть торгуется на уровне $97,59 за баррель. Спрос на нее остается высоким на фоне общего ослабления доллара и слухов об отказе Китая от политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Национальная комиссия здравоохранения Китая не подтвердила слухи. Тем не менее, если страна пойдет на ослабление ограничительных мер в будущем, по оценкам BitRiver, цена устремится вверх к уровню $105 за баррель. Цель актуальна до конца недели.

Учитывая текущие цены на нефть и ожидания участников рынка, во вторник пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 61 руб. Есть риски вернуться к уровню 60 руб. к закрытию дня, который был магнитом на протяжении трех месяцев.

Сейчас участники рынка ожидают публикации данных по потребительской инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Отчет выйдет в четверг. Экономисты ожидают замедления инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Индекс Мосбиржи 2,45%, до 2208,78 п., индекс РТС — на 4,25%, до 1140,78 п. Участники рынка отыгрывали пятничный рост фондовых индексов, а также их рост в понедельник. Уровень 2200 п достигнут. Сейчас скорость подъема будет снижаться. Если резких откатов не последует от 2200, то ждем продвижения индекса до 2300 п. к закрытию недели.