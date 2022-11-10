Волна снижения в российских акциях
Российский рынок акций растерял достижения начала недели, индекс Мосбиржи потерял накануне более 2%. Распродажа усилилась во второй половине дня и затронула большинство голубых фишек. В аутсайдерах ММК, НЛМК и Северсталь, потерявшие по 4,5%.
Ожидания по индексу МосБиржи нейтральные, вероятен временный переход в фазу боковика.
Результаты аукционов ОФЗ
Минфину удалось разместить 3 выпуска ОФЗ суммарно на 38,8 млрд руб. Спрос оказался очень высоким, однако заявки участники выставляли с заметным дисконтом к рыночной цене, памятуя о том, что на минувшей неделе Минфин дал значительную премию по доходности к рынку. Но на сей раз Минфин проявил сдержанность. Общий спрос — 536 млрд руб. — был многократно выше, чем итоговая сумма размещенных ценных бумаг.
Индекс S&P 500 просел на 2% несмотря на то, что итогов голосования в Конгресс еще нет. Большинство в палате представителей, по всей видимости, отойдет к республиканцам, с сенатом же ясности куда меньше. Публикация окончательных результатов промежуточных выборов может растянуться на недели из-за особенностей подсчета голосов.
Сегодня будут опубликованы цифры по индексу потребительских цен в США. В условиях цикла ужесточения денежно-кредитной политики этот релиз выступает крайне важным индикатором. Любые признаки замедления инфляции могут способствовать росту рынка акций, особенно высокотехнологичного сектора.
Экономисты ожидают, что общий индекс потребительских цен вырос в октябре на 0,6% по сравнению с сентябрем, или на 7,9% в годовом выражении.
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