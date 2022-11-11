В четверг, 10 ноября, рубль подорожал к иностранным валютам на фоне общего ослабления доллара США. Доллар обвалился на валютном рынке Форекс после выхода данных по инфляции в США. Дополнительную поддержку рубль получил от повышения цен на нефть. Пара доллар/рубль на 1,27%, до 60,53 руб., евро/рубль — на 0,04%, до 61,34 руб., юань/рубль — на 0,75%, до 8,39 руб.

Потребительские цены в США за октябрь выросли на 0,4% против прогноза 0,6%. В годовом выражении инфляция опустилась до 7,7% с 8,2% (прогноз был 8,0%). Трейдеры распродавали американскую валюту на ожиданиях замедления цикла агрессивного повышения процентных ставок ФРС США. По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 б.п. на заседании 14 декабря составляет 80,6%. До выхода отчета она составляла 56,8%.

Инфляционный отчет повысил спрос на рискованные активы, включая криптовалюты. Нефть тоже подорожала после выхода статданных по потребительским ценами в США. По оценкам BitRiver, рост котировок сдерживался негативными новостями из Китая. 5 млн жителей 14-миллионного мегаполиса Гуанчжоу на юге Китая заблокированы из-за вспышки коронавируса. Предприятиям в случае их открытия грозит штраф 13 тыс. долларов. Пекин сообщил о новом рекорде смертей от COVID (118 случаев за сутки). Власти намерены неукоснительно придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

В пятницу, 11 ноября, на утренней сессии рубль торгуется в минусе ко всем основным валютам. Его потери составляют больше 0,3%. Внешний фон оказывает ограниченное влияние на локальный валютный рынок. Больше всего на него влияют налоговый период, а также баланс экспорта и импорта. Экономический календарь на сегодня пустой, поэтому резких колебаний на рынке не ожидается. Следим за динамикой доллара и нефти. По паре доллар/рубль диапазон для движения сохраняется между уровней 60,50-62,00 руб.

По итогам торгов в четверг индекс Мосбиржи вырос на 2,01%, до 2210,02 п. 3,27%, до 1150,36. Оптимизм в акциях Сбера обеспечил позитивную динамику на рынке. Если покупателям не получится продолжить вчерашнее движение, то есть риски вернуться к 2170. Ближайшая цель на сегодня находится на отметке 2250 п.