Основным фактором, оказавшим влияние на динамику мировых рынков и определившим результаты недели, стала статистика по инфляции в США. При этом в начале недели рынки инерционно росли, отыгрывая пятничные данные по рынку труда Штатов — рост безработицы был воспринят как фактор в пользу более мягкого подхода ФРС к денежно-кредитной политике и повысил интерес к рисковым активам. Однако в среду на рынках и, в особенности на американских площадках, активизировались продажи. В преддверии публикации статистки по инфляции инвесторы предпочитали сокращать объем акций в портфелях для снижения рисков.

Однако данные оказались лучше ожиданий, продемонстрировав существенное замедление потребительских цен. Так в октябре инфляция в США составила 7,7% г/г при ожидавшемся замедлении до 8% г/г с 8,2% г/г в сентябре. В результате, подтвердились надежды инвесторов, которые толкали рынки вверх во второй половине октября. Так, активное замедление инфляции дает повод ФРС США более аккуратно подходить к дальнейшему ужесточению ДКП, ориентирует рынки на менее высокие ставки на пике цикла ужесточения и возможность более раннего перехода к смягчению ДКП. В результате, инвесторы оценивают будущие монетарные условия как более мягкие, что снижает риск рецессии в американской экономике и степень их негативного влияния на показатели компаний.

В четверг это спровоцировало волну роста на развитых рынках и позволило им поставить новые максимумы ноября. При этом в дальнейшем инвесторы будут внимательно следить за реакцией американского регулятора на свежие данные по инфляции и искать в заявления представителей ФРС намеки на смягчение подхода к ДКП. С технической же точки зрения индекс S&P500 вплотную подошел к зоне сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов, где проходит нисходящий тренд, берущий начало от максимумов, установленных в начале года. До прохождения данного диапазона текущий рост американского рынка укладывается в рамки коррекции, а основным сценарием остается снижение с целью 3 200 пунктов по индексу S&P500. Подъем же рынка выше 4 100 пунктов подтвердит пробой нисходящего тренда и будет говорить пользу отмены негативного сценария.