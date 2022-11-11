Российская валюта в течение рабочей недели выросла к доллару и упала к евро, отражая курсовую динамику форекса, где европейская валюта выстрелила и взлетела выше 1,035 доллара (максимума с 11 августа). Поводом для такой динамики стали макроэкономические данные по США, резко сократившие вероятность повышения базовой учетной ставки ФРС.

Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%. За октябрь цены выросли на 0,4%, как и в сентябре. Аналитики ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится лишь до 8%, а за октябрь — цены выросли на 0,6%.

В итоге, курс доллара на неделе обновил минимум с 6 октября (59,98 рубля), а евро — максимум с 27 октября (62,28 рубля) соответственно.

Факторами курсовой динамики рубля оставалось движение валютных потоков на бирже. Внешний фон при этом был относительно позитивным.

Рынок нефти на неделе, немного не дотянув до психологически значимого уровня в 100 долларов за баррель сорта Brent, опять нарисовал «подкову». Сначала он сходил почти до 90 долларов, после чего отскочил в район 97 долларов.

В целом же, курс доллара за укороченную неделю упал на 1,56 рубля до 60,54 рубля, евро вырос на 1,31 рубля, до 62,21 рубля, юаня — на 6 копеек, до 8,47 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до 5,8 тысячи против 5,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СМОТРЕЛ НА ФОРЕКС И СЛУШАЛ НАБИУЛЛИНУ

Рубль начал рабочую неделю ростом к доллару и стабилизацией к евро, который за время длинных выходных в РФ заметно укрепился на форексе — с 0,975 доллара до 1,002 доллара. При этом также подросла в цене нефть.

Поддержка российской валюте приходила от вербальных интервенций. Так, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что государственное управление курсом рубля — а сейчас звучат предложения искусственно его ослаблять в интересах экспортеров и бюджета — приведет к валютизации накоплений граждан и экономики, плавающий курс более эффективен.

Также она заявила, что основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами — укрепление доверия к рублю. При переходе на национальные валюты партнеры обращают внимание на устойчивость рубля, а устойчивость рубля — это низкая инфляция, считает Набиуллина. Если платежи осуществляются в рублях, то рубль не должен обесцениваться, резюмировала она.

При этом прошедшие в США промежуточные выборы в Конгресс для России никак не сказались на курсовой динамике рубля. Они пока, скорее всего, серьезно не меняют геополитическую ситуацию, поскольку, по оценке политических комментаторов, в элите США сейчас существует консенсус в отношении поддержки Украины.

ПРОГНОЗЫ

Завершение укороченной рабочей недели рубль провел в уверенном укреплении против доллара и в ослаблении к евро, транслируя на себя курсовую динамику форекса, где евровалюта ощутимо подскочила к американской, отыгрывая замедление инфляции в США и, соответственно, падение вероятности дальнейшей жесткости ФРС в денежно-кредитной политике.

Таким образом, похоже, что доллар переходит в фазу слабости, что сигнализирует о повышении спроса на риск и удорожании сырья и прежде всего — углеводородного. Если к этому добавить еще приближение налогового периода ноября, то у рубля есть все шансы на учащение попыток отбить у американца психологический уровень 60 рублей.

Впрочем, есть такое ощущение, что экспортеры почему-то начинают придерживать валюту при падении курса ниже этой отметки и даже пытаются пополнять свою рублевую ликвидность через другие каналы. Поэтому вероятно продолжение стабилизации курса валюты РФ в ожидании дальнейшего ее ослабления из-за сжатия профицита торгового баланса — за счет ли сокращения экспорта или наращивания импорта — посмотрим…