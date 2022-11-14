Текущая неестественно спокойная динамика рубля может объясняться некоторым "межсезоньем": мы находимся примерно посередине между пиками октябрьских и ноябрьских налоговых периодов. Обычно такое время характеризуется не самым высоким предложением валюты со стороны экспортеров, поэтому рынок находится в равновесном состоянии.

Иными словами, экспортеры продают валюту на верхней границе сложившегося диапазона, не спеша с продажами ниже, а импортеры покупают валюту в области его основания, не желая переплачивать. Факторов для изменения такой динамики в ближайшие дни пока не просматривается, но ближе к концу месяца рубль может укрепиться на фоне активизации экспортеров.

И хотя конец года, как правило, является не самым благоприятным временем для рубля (он дешевел против доллара в четвертых кварталах 2018-2020 годов), однако в этом году его поддерживает очень важный фактор.

Поддержку рублю продолжает оказывать значительный, но все же сокращающийся профицит счета текущих операций. По предварительным оценкам Банка России, в третьем квартале этот показатель снизился до $51,2 млрд с $76,6 млрд во втором квартале. Причина профицита понятна — рост экспорта в годовом сопоставлении на фоне снижения импорта.

Тем не менее в средне- и долгосрочной перспективах профицит текущего счета может продолжить сокращаться. Этому могут способствовать как минимум два фактора:

1. Снижение объемов экспорта нефти и/или снижение цен ее реализации после 5 декабря, если российским компаниям не удастся обойти вступающие в силу ограничения со стороны ЕС. Или в случае заметного ослабления мировой экономики, которому будут сопутствовать снижение спроса и цен на энергоносители;

2. Дальнейший рост импорта.

Пока же стоимостной объем российского экспорта остается на комфортных для рубля уровнях и не создает предпосылок для резких колебаний его курса.

Наш базовый прогноз предполагает постепенный рост курса доллара к рублю в область 64 к концу года.