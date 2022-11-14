За неделю национальная валюта подорожала к доллару на 2,52%, до 60,53 и подешевела к евро на 2,14%, до 62,20 руб. Поводом для такого закрытия стала американская статистика и обвал доллара на Форекс. Данные по инфляции за октябрь уменьшили вероятность повышения ставки ФРС США на 75 б.п. на заседании 14 декабря. В пятницу рубль понес наибольшие потери против единой валюты (1,41%) из ослабления доллара на Форекс. Доллар сдает позиции с четверга после публикации данных по инфляции в США.



Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 7,7% к уровню прошлого года против прогноза 8%. Индекс доллара упал на снижении вероятности более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Согласно последним данным CME FedWatch Tool, повышение ставки на 50 б.п. на заседании 14 декабря оценивается с вероятностью 80,6%.



Также на статистику положительно отреагировала цена на нефть. Помимо инфляционных данных поддержку нефтяному рынка оказали власти Китая, которые смягчили антиковидные меры для прибывающих в страну.



В понедельник, 14 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $96,26. 7 ноября рынок немного не дотянул до $100 за баррель. Цена остается торговаться в диапазоне $90,75-98,85, который формируется с 10 октября. Общий фон позитивный для нефтяного рынка. Если настроения не изменятся, рост котировок продолжится. По прогнозам BitRiver понедельник стоит ожидать небольшой коррекции до $95,50. После отката можно рассмотреть восстановление цены до $97,50.



Высокие цены на нефть и налоговый период продолжат оказывать поддержку рублю против американского доллара. Экономический календарь для США скудный на новую неделю, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 59,50-62,00 руб. Основными продавцами валюты на этой неделе выступят экспортеры. Готовимся к возвращению курса доллара к уровню 59 руб.



Индекс Мосбиржи повысился 0,34%, до 2217, 44 п., индекс РТС — на 0,69%, до 1158,24 п. Поскольку закрытие пятницы проходило в районе локальных максимумов, то готовимся к продолжению роста. По техническому анализу ближайшей целью выступает уровень 2250 пунктов.