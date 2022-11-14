Шансы на продолжение роста высоки
Индекс МосБиржи завершал предыдущую неделю около локальных максимумов. Пятничная попытка начать откат вниз была выкуплена. Поддержку рынку оказывает сильный рост акций Норникеля на фоне отскока цен на цветные металлы, а также бумаг АЛРОСА и МТС.
Шансы дальнейшего роста индекса выше 2300 п. оцениваются высоко. Важными драйверами остаются: дивидендные ожидания по выплатам нефтяников, а также возврат к раскрытию отчетности банками. В частности, Сбербанк способен продолжить рост, а ведь вес этих акций в индексе составляет 14%.
Дивиденды нефтяников
На этой неделе могут появиться новости о рекомендациях советов директоров сразу трех крупнейших российских нефтяников. Татнефть проведет заседание СД по дивидендам во вторник, 15 ноября. Выплаты могут составить по 6,86 руб. на АО и АП.
Роснефть провела заседание по дивидендам 11 ноября, но итоги его еще не объявлены. Компания может направить акционерам 20,38 руб. за 6 мес. текущего года, или же около 25 руб., если в Роснефти решат выплатить дивиденды сразу за 9 мес. 2022 г. Таким образом, дивдоходность может составить около 5,7-7%.
У Газпром нефти заседание СД по дивидендам пройдет сегодня. Вероятно, компания перераспределит 50% чистой прибыли за 9 месяцев 2022 г. В 2021 году аналогичные выплаты составили 40 руб. на акцию. В этом могут быть предположительно сопоставимые цифры.
В дополнение к этим трем компаниям в ЛУКОЙЛе 21 декабря будет отсечка с дивдоходностью 16,9%. Так что на конец декабря начало января могут прийтись очень значительные дивидендные притоки от нефтяных компаний.
Новый индекс
Московская биржа сегодня начнет расчет и публикацию нового индикатора долгового рынка Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях. Он будет рассчитываться в двух версиях. Индекс совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код RUCNYTR), а индекс чистых цен демонстрирует изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код RUCNYCP). Расчет индекса будет производиться один раз в день по окончании основной торговой сессии.
В мире
На рынке акций США продолжилась волна роста, начавшаяся после выхода позитивной статистики по инфляции. Индекс S&P 500 в пятницу прибавил еще почти 1% и закрылся на максимальных значениях за два месяца около 4000 п. В ближайшее время высока вероятность временной паузы восходящей волны. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы снижаются.
По итогам подсчета голосов демократы все-таки сохранили большинство в сенате. Результаты выборов в палату представителей пока не опубликованы, однако там высоки шансы перехода контроля к республиканцам. Рынок уже впитал это событие, так что влияние на котировки незначительное.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221114/838810730.html