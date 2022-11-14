Индекс МосБиржи завершал предыдущую неделю около локальных максимумов. Пятничная попытка начать откат вниз была выкуплена. Поддержку рынку оказывает сильный рост акций Норникеля на фоне отскока цен на цветные металлы, а также бумаг АЛРОСА и МТС.

Шансы дальнейшего роста индекса выше 2300 п. оцениваются высоко. Важными драйверами остаются: дивидендные ожидания по выплатам нефтяников, а также возврат к раскрытию отчетности банками. В частности, Сбербанк способен продолжить рост, а ведь вес этих акций в индексе составляет 14%.

Дивиденды нефтяников

На этой неделе могут появиться новости о рекомендациях советов директоров сразу трех крупнейших российских нефтяников. Татнефть проведет заседание СД по дивидендам во вторник, 15 ноября. Выплаты могут составить по 6,86 руб. на АО и АП.

Роснефть провела заседание по дивидендам 11 ноября, но итоги его еще не объявлены. Компания может направить акционерам 20,38 руб. за 6 мес. текущего года, или же около 25 руб., если в Роснефти решат выплатить дивиденды сразу за 9 мес. 2022 г. Таким образом, дивдоходность может составить около 5,7-7%.

У Газпром нефти заседание СД по дивидендам пройдет сегодня. Вероятно, компания перераспределит 50% чистой прибыли за 9 месяцев 2022 г. В 2021 году аналогичные выплаты составили 40 руб. на акцию. В этом могут быть предположительно сопоставимые цифры.

В дополнение к этим трем компаниям в ЛУКОЙЛе 21 декабря будет отсечка с дивдоходностью 16,9%. Так что на конец декабря начало января могут прийтись очень значительные дивидендные притоки от нефтяных компаний.

Новый индекс

Московская биржа сегодня начнет расчет и публикацию нового индикатора долгового рынка Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях. Он будет рассчитываться в двух версиях. Индекс совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код RUCNYTR), а индекс чистых цен демонстрирует изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код RUCNYCP). Расчет индекса будет производиться один раз в день по окончании основной торговой сессии.

В мире

На рынке акций США продолжилась волна роста, начавшаяся после выхода позитивной статистики по инфляции. Индекс S&P 500 в пятницу прибавил еще почти 1% и закрылся на максимальных значениях за два месяца около 4000 п. В ближайшее время высока вероятность временной паузы восходящей волны. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы снижаются.

По итогам подсчета голосов демократы все-таки сохранили большинство в сенате. Результаты выборов в палату представителей пока не опубликованы, однако там высоки шансы перехода контроля к республиканцам. Рынок уже впитал это событие, так что влияние на котировки незначительное.