В последнее десятилетие рост экономики Китая показывал среднегодовые темпы в 6,7%, что позволяло сделать вывод о том, что приблизительно к 2030 году мы сможем увидеть нового мирового экономического (и не только) лидера. Однако комплекс факторов, случившихся или обострившихся в текущем году, несколько "притормозил" сформировавшийся тренд — согласно недавним прогнозам МВФ, рост китайской экономики в текущем году составит лишь 3,2%. По сравнению с прошлым 2021 годом, когда темпы роста составили 8,1% — это — почти трехкратное замедление. Более того, это — почти самый низкий показатель за прошедшие 46 лет (хуже оказались только данные за ковидный — 2020 год). Возникший в 2022 году экономический "расклад" объясняется рядом причин, о которых подробнее — ниже:

1. Продолжающееся экономическое противостояние с США: пока еще мировой гегемон, увидев наступление Китая на экономическом фронте, в том числе, в направлении увеличения доли в традиционной "эксклюзивной" зоне Соединенных Штатов — рынка технологий, стал усиливать свое давление на конкурента, существенно ограничив его на своем внутреннем рынке (и не только) через реализацию ставшей уже традиционной санкционной политики.



2. США не ограничились только экономической частью противостояния: давление оказывается и через инструменты политического давления — стандартный подход США в формировании "зон нестабильности» вокруг "неправильно функционирующих экономик" (с точки зрения американского руководства). В данном случае — через раздувание конфликта в периметре "КНР — Тайвань". В дополнение к этому, поддержка (или, как минимум, не осуждение) российской политики может дать оправдание американской администрации по усилению геополитического давления на Китай.

3. Начавшееся в конце 2020 года наступление китайских властей на частный сектор для еще большего огосударствления экономики может еще в большей степени выступить "тормозом" экономического роста. Результаты уже показали себя: рыночная капитализация мировых IT-Retail гигантов Alibaba и Tencent снизилась более чем на 1 триллион долларов. Объемы продаж сектора упали, под сокращение попали десятки тысяч сотрудников, что, очевидно, негативно влияет на показатели выпуска в экономике — и это — лишь пример двух Компаний.

4. "Политика нулевой терпимости к короновирусу" — также выступила в качестве серьезного "тормоза" экономического развития. Однако "нащупать" золотую середину в этом вопросе крайне сложно. Ведь реализуемый Китаем подход, как минимум, самым быстрым образом позволил локализовать пандемию.

Все перечисленные выше — хоть и непростые, но реальные к преодолению сложности. Вероятнее всего, Китай ожидает ряд реформ, направленных на стимулирование частного сектора. И, скорее всего, это не будет реализовано в качестве разовой акции — рынки ожидает либерализация в периметре ближайших 10-ти лет.