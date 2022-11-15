В G20 жара, а рубль спокоен
В понедельник, 14 ноября, торги на Мосбирже прошли относительно спокойно. Волатильность на валютном рынке оставалась низкой в течение всех трех сессий. Рубль сохранил боковое движение в ранее сформированных диапазонах. Ослабление против юаня было заметнее, чем к валютам из недружественных стран. Юань подорожал на всех рынках на фоне улучшения рыночных настроений в связи с официальными шагами, направленными на спасение сектора недвижимости Китая, а также решения властей смягчить некоторые из строгих антиковидных ограничений. Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 60,55 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 62,30 руб., юань/рубль — на 0,72%, до 8,53 руб.
Баррель Brent подешевел на 3,56%, до $92,50 после публикации ежемесячного доклада ОПЕК. В докладе был понижен прогноз роста мирового спроса на нефть на конец текущего года. Картель пересмотрел прогнозы из-за карантинной политики Китая, геополитической неопределенности и ослабления экономической активности в мире.
Во вторник, 15 ноября, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent восстановилась до $92,80.
Рубль незначительно подешевел к доллару и евро. Давление на него исходит от вчерашнего падения нефтяных котировок. С 15 ноября начинается налоговый период, поэтому у рубля сохранится поддержка от экспортеров. По оценкам BitRiver, внешний фон имеет ограниченное влияние на рубль, поэтому от пары доллар/рубль ожидаем движения вокруг уровня 60,50 руб.
Индекс Мосбиржи повысился на 1,23%, до 2244,77 п., индекс РТС — на 1,02%, до 1170,05 п. Индекс Мосбиржи повышался до 2245. Почти достигнута целевая зона. Есть намеки на коррекцию. Уверенный рост выше 2255 п. откроет покупателям дорогу к 2330 п.
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