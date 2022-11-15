Текущую неделю развитые рынки начали с разнонаправленной динамики.

Так, в понедельник, в отсутствии важной макроэкономической статистики, в Европе продолжился подъем, в результате чего основные индексы по итогам дня смогли прибавить до 0,9%, а в США индексы Dow Jones и S&P500, напротив, снизились на 0,6% и 0,9% соответственно. Поводом к подобной динамике заокеанских площадок могло стать желание части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в акциях, накопленную в рамках бурного роста конца прошлой недели, продемонстрированного на фоне статистики по инфляции. Плюс к этому, стимулом к продажам мог послужить технический фактор — индекс S&P500 вплотную подошел к зоне сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов и нисходящему тренду, берущему начало от максимумов, установленных в январе. Отсутствие у инвесторов уверенности в том, что американский рынок сможет "сходу" пройти данный коридор, тем самым дав сигнал к слому нисходящей тенденции, мола также способствовать сокращению объемов акций в портфелях.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,5%, а лидером выступает рынок Китая. Исключение составляет ситуация в Индии, где основной индекс теряет порядка 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются, прибавляя до 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь в районе 92,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на динамику мировых рынков, выделим публикацию индекса экономических настроений в Германии и данных по индексу цен производителей в США.

В понедельник индекс Мосбиржи прибавил 1,2%, поднявшись в район 2 245 пунктов. Сегодня утром ожидаем активизации продаж на российском рынке. Поводом может стать существенная просадка рынка энергоносителей, прошедшая вчера уже после нашего закрытия. Данный фактор может оказать давление на акции нефтегазового сектора, что приведет к коррекционному снижению нашего рынка. При этом индекс Мосбиржи пока удержит позиции выше 2 200 пунктов, что сохраняет шансы на продолжение роста с целями в районе 2 300 — 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.40 мск доллар снижается на 0,1%, отступив ниже 60,5 рубля, евро и юань прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 62,3 и 8,56 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток основных мировых валют перейти к уверенному подъему. Давление на рубль может оказать ухудшение ситуации в ценах на нефть и пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, что будет способствовать его ослаблению. При этом пара доллар/рубль к концу дня попытается сделать существенный шаг к отметке 61 рубль.