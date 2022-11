Российский рынок акций продолжает подъем. Индекс МосБиржи на высоких оборотах прибавил более 1% и поднялся к максимальным значениям за два месяца около 2250 п.

Появляются первые признаки технической перекупленности, хотя пространство для умеренного подъема еще есть. Лучше рынка выглядит финансовый сектор, продолжающий ралли после публикации отчетности Сбера на прошлой неделе. Уверенный подъем отмечается в Норникеле (+12,5% за 3 сессии), но здесь уже в самое ближайшее время ожидается торможение импульса роста.

Импульс роста в США завершился

Индекс S&P 500 на старте недели успел достигнуть круглой отметки в 4000 п., после чего начал снижаться. По итогам понедельника он потерял около 1%, все отраслевые индексы закрылись в минусе. Наибольшие потери у сектора недвижимости.

Появляются комментарии членов ФРС по поводу дальнейшей ДКП. Часть говорит о скором замедлении ужесточения, часть о том, что еще рано говорить о скором завершении подъема ставок. Единства нет.

Рост акций Гонконга

Продолжается ралли по индексу Hang Seng. В понедельник он вырос на 1,7%, а во вторник после встречи Си и Байдена прибавляет еще более 3%. С минимумов 31 октября рынок вырос уже на 25%. Во вторник более 8% прибавляют Alibaba, Tencent, Baidu и др.

Сделки Баффета

Brekshire Hathaway раскрыла результаты сделок в III квартале. Компания Баффета приобрела пакеты в Louisiana-Pacific и TSMC. На послеторговой сессии котировки бумаг подскочили на 10% и 6%, соответственно.

Фонд также сократил вложения в Bank of New York, U.S. Bancorp, Activision Blizzard, General Motors и Kroger. Были увеличены доли Occidental Petroleum, Paramount и Chevron.