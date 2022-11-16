Во вторник мировые рынки смогли продемонстрировать восходящую динамику. Так, по итогам дня индекс MSCI EM, показывающий ситуацию на развивающихся рынках, вырос на 2,2%, а индекс развитых рынков MSCI World прибавил 0,9%. Поддержку рынкам, в частности, оказала макроэкономическая статистика. Здесь стоит отметить более быстрое, чем ожидалось, замедление проминфялции в США — по итогам октября индекс цен производителей составил 8% г/г, при ожидавшемся снижении до 8,3% г/г после 8,4% г/г в сентябре. Более активное замедление цен производителей в дальнейшем может оказать позитивное влияние на потребительскую инфляцию. В результате инвесторы укрепляются в надеждах на более мягкий подход ФРС США к денежно-кредитной политике, что способствует росту спроса на рисковые активы. На таком фоне в Штатах индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,2% и 0,9% соответственно. Лидерами рынка стали телекомы и IT-сектор. Хуже рынка торговались сырьевой сектор и сектор здравоохранения — они показали по итогам дня символическое снижение.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия предыдущей сессии. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, несмотря на отчет API, показавший существенное снижение запасов нефти в США, теряет 0,7%, торгуясь в районе 93,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов, сегодня выделим выступление председателя ЕЦБ и публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

Во вторник индекс Мосбиржи снизился на 1%, отступив в район 2 223 пунктов. Сегодня российские акции вновь могут оказаться под давлением. Поводом к продажам может послужить рост геополитических рисков, который будет способствовать сокращению инвесторами объемов акций портфелях. В результате, индекс Мосбиржи протестирует отметку 2 200 пунктов, выступающую ближайшим сопротивлением. Если рынку удастся удержаться выше данной отметки, основным сценарием остается возобновления роста с целями в районе 2 300 — 2 350 пунктов. Если же рынок уйдет ниже, вырастет вероятность усиления коррекции на рынке, с возможностью отступления индекса Мосбиржи к поддержке на уровне 2 050 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск. доллар и евро прибавляют 0,4% и 0,3%, поднявшись до 60,6 и 63 рубля соответственно. Юань удерживает позиции у уровней закрытия вторника, торгуясь в районе 8,55 рубля. В ходе сессии ожидаем сохранения давления на национальную валюту. Рост геополитических рисков может негативно отразится на котировках рубля, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 61 рубля.