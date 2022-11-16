Российский рынок акций накануне снизился на 2,7%. Большая часть снижения пришлась на вечернюю сессию. В моменте индекс МосБиржи терял более 5%. Разворот последовал ровно от 2250 п. В минусе закрылись все бумаги индекса кроме ПИКа (+1,4%).

Распродажу спровоцировали сообщения СМИ об инциденте около польско-украинской границы. В Минобороны РФ сообщили, что «заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении российских ракет является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». Фактор геополитики в ближайшие сессии снова становится определяющим для динамики российского рынка.

Высокие обороты

Объемы торгов вчера резко подскочили. Причем в ходе основной дневной сессии картина была относительно спокойной. Однако на вечерней наблюдался необычный подъем торговой активности. На вечерние торги пришлось почти половина от совокупного оборота (10-15% в любой другой обычный день). Суммарный объем торгов составил 69,2 млрд руб. Это 1,5 —месячный максимум.

Рост в США возобновился

Индекс S&P 500 переписал максимумы последних двух месяцев, прибавив 0,9%. Все сектора закрывались в плюсе. Отчет об индексе цен производителей оказался лучше ожиданий, что смягчило опасения инвесторов по поводу инфляции.

Сильнее рынка выглядели акции Walmart, выросшие на 6,5%. Компания опубликовала финансовые результаты лучше ожиданий (по EPS и выручке).

Обновленный прогноз МЭА

В ноябрьском прогнозе Международное энергетическое агентство повысило прогноз по росту спроса на нефть в 2022 г. на 0,2 млн б/с до 2,1 млн б/с. Прогноз на 2023 г. был немного снижен с 1,7 до 1,6 млн б/с. Причиной сокращения стало ухудшение прогноза по мировому ВВП, в том числе из-за ослабления экономики Китая и энергетического кризиса в ЕС.

Рост предложения в 2022 г. МЭА оценивает в 4,6 млн б/с, но в 2023 г. прирост ожидается всего на 740 тыс. б/с. Таким образом, в 2023 г. дефицит поставок может расшириться на 860 тыс. б/с. В целом статистика МЭА несет позитивный окрас с точки зрения влияния на цены. Спрос остается достаточно сильным, в то время как потенциал роста предложения сильно ограничен.