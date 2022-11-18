Восток-дело инфляционное
Российский рынок акций постепенно переходит в боковик. Вчера индекс МосБиржи немного снизился, но коллективного падения широким фронтом не наблюдалось.
Торговая активность участников падает. Обороты могут продолжить снижаться и сегодня. При нейтральном фоне высока вероятность сохранения нейтральной динамики индекса МосБиржи в ближайшие сессии. Продолжение среднесрочной волны роста локально сдерживает фактор спада цен на нефть в условиях стабильного курса рубля. Это негатив для тяжеловесных нефтяников.
Сегодня отчет Qiwi
В преддверии публикации финансовых результатов бумаги компании выросли на 14% на максимальных за 3 месяца оборотах. Корпоративных новостей не появлялось.
От отчета ждем сильных результатов: уверенный рост выручки и EBITDA на фоне снижения конкуренции в ряде сегментов. При этом неопределенность в связи с дивидендами сохранится из-за иностранной регистрации Qiwi.
ФРС: ещё не конец цикла повышения ставок
По словам члена ФРС Джеймса Булларда, повышение ключевой ставки в США пока оказало «лишь ограниченное влияние» на инфляцию. В своей презентации он утверждает, что уровень 5% может служить лишь нижней границей диапазона, где должна быть ставка, а верхняя может быть ближе к 7%. Это сильно не соответствует текущим рыночным ожиданиям, предполагающим завершение цикла в начале 2023 г. около 5-5,25%.
Инфляция в Японии — рекорд за 40 лет
Индекс базовой инфляции в Японии вырос в октябре до 3,6%, превысив прогнозы. Это самые высокие темпы с февраля 1982 г. Разгон инфляции особенно опасен именно для Японии из-за ее высокого госдолга и критичном влиянии на экономику потенциального роста ставок.
Самая большая проблема — это риски раскручивания кризиса доверия к политике Банка Японии, который де-факто финансирует дефицит бюджета. При этом регулятор пока не намерен повышать ставки, отставая в динамике ужесточения ДКП от всех остальных ЦБ развитых стран.
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