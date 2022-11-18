В четверг развитые рынки продемонстрировали умеренное снижение на фоне противоречивой статистики. Так, вчера были опубликованы данные по инфляции в Еврозоне, показавшие ее рост в октябре до 10,6% г/г после 9,9% г/г по итогам сентября. Плюс к этому, вышли хорошие цифры по заявкам на пособие по безработице и числу выданных разрешений на строительство в США, при слабых данных по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. На таком фоне в Европе по итогам дня основные индексы потеряли в пределах 0,5%, а исключением стал рынок Германии, прибавивший 0,2%. В США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,02% и 0,3% соответственно. В результате, можно говорить о сохранении тенденции к фиксации прибыли по длинным позициям на рынках акций при снижении интенсивности продаж. Сегодня ожидаем сохранения преобладания продаж — в преддверии выходных инвесторы могут продолжить сокращать объем акций в портфелях для снижения рисков.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Единственным негативным фактором выступает динамика цен на нефть. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,7%, торгуясь в районе 90,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по розничным продажам в Великобритании и продажам на вторичном рынке жилья США, а также выступление председателя ЕЦБ.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, отступив в район 2 213 пунктов. Сегодня давление на российские акции может сохраниться. Основным поводом к продажам выступит ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, что будет способствовать негативной динамике акций компаний нефтегазового сектора. В результате, индекс Мобиржи может вновь протестировать отметку 2 200 пунктов, выступающую ближайшей поддержкой. В случае ее пробоя, активизируется коррекционный сценарий с целями в районе 2 050 — 2 100 пунктов. Если же рынку удастся удержать позиции выше данного уровня, основным сценарием останется продолжение подъема с возможностью выхода в район 2 300 — 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск. евро и юань прибавляют 0,5% и 0,1%, поднявшись до 62,6 и 8,46 рубля соответственно, доллар удерживает позиции у уровней закрытия вчерашней сессии, торгуясь чуть выше 60,5 рубля. Сегодня в ходе торгов давление на рубль может сохраниться, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. В результате пара доллар/рубль может удержать позиции в диапазоне 60,5 — 61 рубль и попытаться сделать шаг к его верхней границе. При этом приближение пика налоговых выплат, приходящегося на следующую пятницу, сдержит ослабление рубля на ожиданиях активизации продаж иностранной валюты со стороны экспортеров на следующей неделе.