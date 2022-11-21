В пятницу, 18 ноября, рубль слабо изменился к иностранным валютам. Несмотря на то, что на валютном рынке доллар закрылся в плюсе и подешевела нефть, по итогам дня рубль смог укрепиться по отношению к американской валюте. Инвесторы покупали американскую валюту на фоне повышения доходности облигаций в ожидании продолжения роста ставок ФРС. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард указал на возможность подъёма ставки до 5-7% с текущих 4% для сдерживания высокой инфляции. Рынок закладывал рост до 4,50%-4,75%. Из-за этого опять возросли риски рецессии в американской экономике, которая потом заразит другие страны.



Заявления Булларда ударили по рисковым активам. Рубль удержался за счет налогового периода и поддержки экспортерами. Российские компании должны 25 ноября заплатить НДС, НДПИ и акцизы за октябрь. От такой поддержки он игнорирует все негативные новости для России. Неизвестно сколько рубль сможет продержаться на уровнях невыгодных российскому правительству. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,21%, до 60,40 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,18%, до 62,44 руб., юань/рубль — на 0,44%, до 8,49 руб.



В понедельник, 21 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $86,81 за баррель. В пятницу цена опускалась до $85,77. Падение котировок ускорилось на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и ожиданий рецессии США из-за дальнейшего повышения ставок. Рост заболеваемости не позволяет надеяться, что в скором времени власти снимут все ограничения. Многие участники рынка рассчитывали на отмену ограничений и увеличение спрос на топливо со стороны крупнейшего импортера энергоносителей в мире. Поскольку продавцы смогли пройти поддержку $88, резко возросли риски падения котировок до $84,50 в рамках технических сигналов.



Рублевые пары длительное время находятся в боковом движении. Поддержку рублю по-прежнему оказывает профицит торгового баланса и налоговые периоды. Российские компании должны 25 ноября заплатить НДС, НДПИ и акцизы за октябрь. От такой поддержки он игнорирует все негативные новости для России. Неизвестно сколько рубль сможет продержаться на уровнях невыгодных российскому правительству.



В понедельник, 21 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $86,81 за баррель. В пятницу цена опускалась до $85,77. Падение котировок ускорилось на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и ожиданий рецессии США из-за дальнейшего повышения ставок.



Утренняя сессия открылась ростом по доллару. Техническая картина на часовом и четырехчасовом периоде указывает на силу продавцов. На фоне приближения пика налоговых платежей повысилась вероятность очередного теста зоны 59,00-59,50 руб. для доллара. Уровень 58,50 руб. является ключевым. От него может начаться новая фаза ослабления нацвалюты.



Индекс Мосбиржи на 0,30%, до 2206,32, индекс РТС — на 0,39%, до 1147,03. По индексу Мосбиржи максимум зафиксирован на отметке 2235,76 п. Поскольку у покупателей с ростом не задалось, то ожидаю падения до 2170 п. Пока индекс торгуется выше 2145, сохраняется рост к цели 2330 п.