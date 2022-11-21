На предстоящей неделе на мировых рынках ожидаем снижения активности инвесторов. Это связано с чередой праздников. Так, в среду в Японии отмечается день труда, а в четверг в США празднуют День благодарения, что приведет к уходу части американских инвесторов на длинные выходные, несмотря на короткий торговый день в пятницу. При этом основное внимание участников торгов будет уделено макроэкономической статистике, среди которой можно выделить публикацию в среду предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроение бизнеса в развитых экономиках на фоне роста ставок. Плюс к этому, инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей ведущих регуляторов и, в частности, ФРС США, ожидая указания на их дальнейшие действия в свете денежно-кредитной политики. Так, последние данные по инфляции в Штатах дали рынкам надежду на более мягкий подход американского регулятора к подъему ставки, и в словах представителей ФРС инвесторы будут искать подтверждение своих предположений. Также внимание участников торгов будет обращено на ситуацию с коронавирусом в Китае — вводимые карантинные ограничения могут оказать негативное влияние на экономику страны, что может привести к давлению на рисковые активы и, в частности, на цены на нефть, на фоне ожидания снижения потребления углеводородов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,3%. Исключение составляет рынок Японии, который удерживает позиции у уровней закрытия прошлой недели. Фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,6%, торгуясь в районе 87,1 доллара за баррель.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, отступив до 2 206 пунктов. Сегодня российский рынок может вновь оказаться под давлением, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. В результате, индекс Мосбиржи продолжит попытки пробоя поддержки, расположенной на уровне 2 200 пунктов. Уход под данную отметку будет сигнализировать о возможности активизации коррекционного сценария с целями в районе 2 050 — 2 100 пунктов. Если же российскому рынку удастся удержать позиции выше 2 200 пунктов, в силе останется восходящий тренд, а целью роста может стать район 2 300 — 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, к 8.50 мск доллар прибавляет 0,4%, торгуясь в районе 60,6 рубля, евро и юань, напротив, снижаются на 0,2% и 0,1%, отступив до 62,3 и 8,48 рубля соответственно. В ходе торгов мы не ожидаем существенной динамики рубля. Негатив со стороны цен на нефть будет компенсироваться ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые проводят подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на пятницу текущей недели. В результате на рынке сохранится баланс, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в диапазоне 60-61 рубль, в котором американская валюта провела вторую декаду ноября.