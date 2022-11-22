В понедельник, 21 ноября, рубль продолжил показывать разнонаправленную динамику с долларом и другими валютами. С открытия утренней сессии на Мосбирже курс доллара повышался до 60,99 руб. Падение цен на нефть надавило на рубль, но экспортеры спасли ситуацию. К концу недели продажи валютной выручки увеличатся, поскольку им в пятницу нужно уплачивать НДПИ, НДС и акцизы (пик налоговых платежей). По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,74%, до 60,85 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,14%, до 62,85 руб., юань/рубль — на 0,24%, до 8,47 руб.



Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,20%, до $87,66 за баррель. Падение вызвали рост числа случаев заболеваний в Китае и слухи об увеличении квот на добычу нефти ОПЕК+ на заседании в декабре. Цена падала до $82,32 за баррель. После опровержения слухов Эр-Риядом цена подскочила на 8%, до $87,73. Пекин заявил в понедельник, что приостановит работу бизнеса и школ в сильно пострадавших районах и ужесточит правила въезда в город из-за продолжения роста количества заболевших. Прирост новых случаев остается на высоком уровне.



Во вторник, 22 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 87,85 за баррель. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по валютам. Нацвалюта по-прежнему стабильна на валютном рынке. От пары доллар/рубль ожидаем продолжения бокового движения около уровня 60 руб. В конце недели вероятен всплеск волатильности из-за снижения рыночной ликвидности, поскольку в США будут закрыты биржи по случаю национального праздника День благодарения. По оценкам BitRiver, не исключаются резкие ценовые колебания в парах с долларом и на нефтяном рынке. Динамика цен на нефть отразится на российском валютном рынке.



Индекс Мосбиржи снизился на 1,81%, до 2166,31 п., индекс РТС — на 2,16%, до 1122,29 п. Снижение цен на нефть отразилось на акциях нефтяных компаний. Поскольку потери были отыграны, по индексам сегодня можем наблюдать движение в ограниченных диапазонах. По индексу Мосбиржи поддержка находится на уровне 2155 п. Если она не устоит, то ждем усиления нисходящей коррекции до 2115 п.