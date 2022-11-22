В понедельник развитые рынки продемонстрировали умеренное снижение. Так, ведущие европейские площадки потеряли в пределах 0,4%, а в США по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,1% и 0,4%. Коррекция прошла в отсутствии значимых новостей и при снижении активности игроков, связанной с короткой торговой неделей в Штатах. При этом основное внимание инвесторов уделено ситуации с коронавирусом в Китае, что может оказать негативное влияние на динамику мировой экономики. Дополнительным фактором выступает нахождение индексов у важных уровней. Так, индекс S&P500 движется под нижней границей диапазона сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов. В текущий момент участники понимают, что рынку "на пониженных оборотах" преодолеть данный коридор будет сложно, что сдерживает покупки. Возможно, уже на следующей неделе, в случае улучшения информационного фона, американский рынок попытается закрепиться внутри данного диапазона и выйти к его верхней границе.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,6%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, теряющий 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 87,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать сегодня влияние на настроения на мировых рынках, выделим несколько выступлений представителей ФРС США, в словах которых инвесторы будут искать намеки на дальнейшие планы американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 1,8%, отступив в район 2 166 пунктов. Сегодня ожидаем попыток восстановления российского рынка, чему будет способствовать улучшение ситуации в ценах на нефть. При этом, вчерашнее отступление индекса Мосбиржи ниже 2 200 пунктов говорит в пользу развития коррекционного сценария с целями в районе 2 050 — 2 100 пунктов. Отметим, что отметка 2 200 пунктов перешла в разряд сопротивлений и в преддверии реализации коррекционного сценария может быть протестирована снизу.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск. котировки доллара и евро практически не изменились, в результате чего они удерживают позиции в районе 60,6 и 62,3 рубля соответственно. Китайский юань поднимается на 0,2%, торгуясь чуть ниже 8,49 рубля.

Сегодня в ходе сессии рубль может предпринять попытку укрепления. Улучшение ситуации на рынке энергоносителей и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров будут способствовать его подъему. При этом пара доллар/рубль сохранит позиции в диапазоне 60-61 рубль и в ходе торгов может отступить в его нижнюю половину.