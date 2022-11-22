Российский рынок акций на старте недели возобновил снижение. В моменте потери индекса МосБиржи превышали 2% из-за обвала нефтяных фьючерсов на новостях о возможном росте добычи ОПЕК+. Слухи об увеличении производства не подтвердились, и фьючерсы Brent ближе к закрытию торгов все отыграли. В результате и российские акции на вечерней сессии отскочили наверх.

В данный момент нейтральный взгляд по индексу МосБиржи. Очевидных триггеров для сильного роста или снижения не наблюдается. Вероятно сохранение преимущественно боковой динамики.

Слухи от WSJ

Издание WSJ опубликовало статью о том, что в ОПЕК+ обсуждают повышение добычи нефти на 500 тыс. б/с якобы для замещения выпадающих российских поставок после вступления в силу эмбарго ЕС и возможного введения потолка цен. В связи с этим котировки Brent упали к $82, теряя больше 5%.

Через три часа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что королевство придерживается сокращения добычи и не обсуждает наращивание добычи с другими производителями ОПЕК+. С похожим заявлением выступил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. После опровержения информации WSJ фьючерсы Brent развернулись вверх.

Снижение в США

Американский рынок акций начал неделю с умеренного снижения. Индекс S&P 500 потерял 0,4%. Торговая активность ожидаемо пониженная и, вероятно, спад волатильности сохранится на протяжении всей этой праздничной недели (торгов в четверг не будет, в пятницу торги будут укороченными). Ожидаем боковую динамику.

Акции Tesla — новый минимум

Бумаги упали более чем на 6% в понедельник до самого низкого уровня с июля 2020 г. Прошедший ранее отскок рынка никак не затронул акции Tesla. Капитализация приближается к $500 млрд, хотя еще в конце прошлого года она была на уровне $1,3 трлн. Ранее компания заявила, что отзовет 320 тыс. автомобилей в США из-за некоторых неисправностей. Это уже 19-й отзыв производителя электромобилей в этом году. Ожидается, что частично ошибки могут быть решены после очередного дистанционного обновления ПО.