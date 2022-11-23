Ожидание "нефтяного потолка"
Индекс МосБиржи накануне прибавил 1,3%, отыграв потери понедельника. Таким образом, котировки вновь вернулись в район 2200 п. Торговая активность вчера снова снизилась и, вероятно, обороты торгов далее на этой неделе продолжат сокращаться. В связи с этим можно ожидать пониженной амплитуды колебаний в целом по голубым фишкам.
Потолок цен на нефть из РФ
Сегодня-завтра могут появиться сведения об уровне потолка цен на российскую нефть от G7. Издание WSJ во вторник сообщило потенциальные уровни потолка — $60-70 за барр. Источники Reuters при этом утверждают, что потолок может пересматриваться ежеквартально или раз в 6 месяцев.
Лензолото в топе у спекулянтов
Акции рухнули на 24% после роста в три раза за полтора месяца. Бумаги компании входят в топ-5 по оборотам. Высокая волатильность привлекает спекулянтов. Существенные клебания происходят без новостей.
Снова рост в США
Американский индекс S&P 500 во вторник прибавил 1,3%. Все сектора закрывались в плюсе. Наибольший спрос отмечается в энергетической отрасли из-за отскока нефтяных котировок.
Тем не менее индекс S&P 500 все еще находится в рамках локального боковика, вокруг 4000 п. Обороты во вторник были невысокими, почти в два раза ниже средних. Сегодня волатильность может быть пониженной из-за предпраздничных торгов, но при этом ожидается большой блок макростатистики по США.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20221123/838918843.html