Индекс МосБиржи накануне прибавил 1,3%, отыграв потери понедельника. Таким образом, котировки вновь вернулись в район 2200 п. Торговая активность вчера снова снизилась и, вероятно, обороты торгов далее на этой неделе продолжат сокращаться. В связи с этим можно ожидать пониженной амплитуды колебаний в целом по голубым фишкам.

Потолок цен на нефть из РФ

Сегодня-завтра могут появиться сведения об уровне потолка цен на российскую нефть от G7. Издание WSJ во вторник сообщило потенциальные уровни потолка — $60-70 за барр. Источники Reuters при этом утверждают, что потолок может пересматриваться ежеквартально или раз в 6 месяцев.

Лензолото в топе у спекулянтов

Акции рухнули на 24% после роста в три раза за полтора месяца. Бумаги компании входят в топ-5 по оборотам. Высокая волатильность привлекает спекулянтов. Существенные клебания происходят без новостей.

Снова рост в США

Американский индекс S&P 500 во вторник прибавил 1,3%. Все сектора закрывались в плюсе. Наибольший спрос отмечается в энергетической отрасли из-за отскока нефтяных котировок.

Тем не менее индекс S&P 500 все еще находится в рамках локального боковика, вокруг 4000 п. Обороты во вторник были невысокими, почти в два раза ниже средних. Сегодня волатильность может быть пониженной из-за предпраздничных торгов, но при этом ожидается большой блок макростатистики по США.