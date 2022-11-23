Во вторник развитые рынки перешли к росту. В отсутствии важной макроэкономической статистики, внимание инвесторов было обращено на выступления представителей американского регулятора, которые указали на возможность замедления темпов подъема ставки со стороны ФРС США, что способствовало улучшению отношения инвесторов к рисковым активам. На таком фоне в Европе ведущие площадки прибавили в пределах 1%, а в Штатах индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,2% и 1,4%. При этом участники торгов ожидают публикацию в среду предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за ноябрь, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне подъема ставок, а также протоколов последнего заседания ФРС США, что может подтвердить настрой регулятора на более медленные темпы роста ставки.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent корректируется, после роста днем ранее, теряя 0,2% и торгуясь в районе 88,2 доллара за баррель.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, вплотную подойдя к отметке 2 200 пунктов. Сегодня в ходе торгов российский рынок может еще раз протестировать снизу данную отметку, выступающую техническим сопротивлением. Однако во второй половине дня возможна активизация продаж, в результате чего индекс Мосбиржи скомпенсирует утренний рост и перейдет к снижению. В этом случае будет подтвержден коррекционный сценарий с целями в районе 2 050 — 2 100 пунктов. Если же российскому рынку удастся закрепиться выше 2 200 пунктов, вновь станет актуальным сценарий роста с целями в районе 2 300 — 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск. доллар и юань отступили на 0,1%, торгуясь в районе 60,6 и 8,46 рубля соответственно, евро, напротив, прибавляет 0,2%, поднявшись до 62,5 рубля. В ходе сессии ожидаем укрепления национальной валюты. Восстановление цен на нефть и приближение пика налоговых выплат будут способствовать покупкам в рубле. В результате пара доллар/рубль к концу сессии может сделать существенный шаг к нижней границе диапазона 60 — 61 рубль, в котором она провела последние восемь торговых сессий.