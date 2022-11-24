Российский рынок акций в среду проявил устойчивость и вырос на 0,7% по индексу МосБиржи. Подъем обеспечен в основном ростом тяжеловесных бумаг ЛУКОЙЛа, Сбербанка и Газпрома. Также сильнее всех вторую сессию выглядят акции Полюса и Полиметалла без каких-либо новостных поводов и драйверов.

Обороты торгов увеличились до 35 млрд руб. Общая картина на российском рынке остается нейтральной, по-прежнему актуален боковик.

Детский мир начал скупать акции с рынка

Акции дошли до цены оферты в 71,5 руб. Рост продолжается 6 сессий подряд за это время котировки прибавили 26%. Накануне компания отчиталась о том, что уже начала проводить байбэк. За три сессии скупили 14 млн акций или 1,9% капитала. По нашим оценкам, на этом могло уйти 900-950 млн руб., то есть почти треть от выделенных на байбэк 3 млрд руб.

Аукционы Минфина

Размещение ОФЗ на сей раз не принесло рекордов. Минфин реализовал три типа гособлигаций суммарно на 148 млрд руб. против 823 млрд неделей ранее. Спрос в самом популярном флоатере 29021 оказался на уровне 403 млрд руб., но без скидок ведомство продало их только на 72 млрд руб.

Споры про потолок

Bloomberg сообщил, что переговоры между участниками Евросоюза об установлении потолка цен на нефть из РФ зашли в тупик, так как правительства стран расходятся во мнениях в части конкретного уровня. Исполнительный орган ЕС предложил планку в $65 за баррель, которую ряд государств отверг, сочтя ее слишком низкой. Несколько стран с развитым судоходством, в том числе Греция, наоборот, не хотят устанавливать уровень ниже $70. Сегодня должны состояться дополнительные переговоры.