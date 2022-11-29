На утро вторника настроения на мировых площадках можно охарактеризовать как позитивные. Рынки восстанавливаются после снижения днем ранее, вызванного ухудшением отношения инвесторов к рисковым активам на фоне ситуации с коронавирусом и протестами в Китае. При этом сегодня утром ведущие азиатские площадки растут в пределах 2,1%. Исключение составляет рынок Японии, который снижается на 0,5% на фоне слабой статистики по безработице и розничным продажам в стране.

Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,3%, отыграв часть потерь понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после установления днем ранее минимумов с начала года и последующего отыгрыша большей части потерь, сегодня растет на 2%, торгуясь в районе 85,5 доллара за баррель. Из важных макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию индекса доверия потребителей в США, а также предварительные данные по инфляции в Германии. Плюс к этому, участники торгов обратят внимание на выступления представителей ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, отступив до 2 177 пунктов. Сегодня ожидаем попыток восстановления российского рынка, чему будет способствовать улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи попытается отыграть большую часть потерь предыдущей сессии и вплотную подойти к отметке 2 200 пунктов, которая выступает ближайшим сопротивлением. Отметим, что закрепление ниже данной отметки говорит в пользу дальнейшего снижения. Однако для подтверждения развития коррекционного сценария с целью в районе 2 050 — 2 100 пунктов, необходимо отступление рынка под минимуму прошлой недели, установленные чуть выше 2 160 пунктов. Пока же у индекса Мосбиржи сохраняются шансы на отыгрыш отметки 2 200 пунктов, что вновь переведет ее в разряд поддержек.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.55 мск доллар и евро снижаются на 0,3% и 0,5%, торгуясь чуть выше 61 и 63,5 рубля соответственно, китайский юань, напротив, прибавляет 0,7%, вплотную подойдя к 8,5 рубля. Сегодня в ходе сессии, несмотря на снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и благодаря улучшению ситуации на рынке энергоносителей, рубль попытается продолжить укрепление к доллару и евро и отыграть часть потерь по отношению к юаню. В результате, пара доллар/рубль к окончанию дня может вернуться в диапазон 60 — 61 рубль, в котором она двигалась с 11 ноября.