Будущая динамика американского рынка акций, облигаций и доллара во многом будет зависеть от денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США. В свою очередь, американский регулятор ориентируется в ней на инфляцию, уровень безработицы и динамику ВВП причем на последний показатель в текущих условиях в меньшей степени.

Инфляция в США сохраняется на высоком уровне 7,7%, но имеет тенденцию к дальнейшему снижению, а растущий показатель безработицы (3,7%) остается приемлемым для развитой экономики. Данный расклад дает ФРС возможность продолжить ужесточение ДКП в следующем году, поднимая ставку по федеральным фондам, для подавления инфляции и инфляционных ожиданий. Однако из-за замедления инфляции шаг повышения ставки уже в текущем году может снизиться с 0,75% до 0,5%. В будущем показатель может быть дополнительно уменьшен.



На данный момент, согласно фьючерсам на изменение процентной ставки, к концу следующего года она ожидается в диапазоне 5,25% — 5,5%. На этом фоне на долговом рынке США в 2023 году кривая доходностей сохранит инверсию, то есть доходности по краткосрочным и среднесрочным облигациям будут увеличиваться, а по долгосрочным темп роста доходностей, вероятно, снизится.



Рынок акций США в 2023 году будет оставаться под давлением из-за повышения ставок и замедления роста экономики, поэтому наиболее вероятный сценарий — это дальнейшее снижение фондовых рынков или их консолидация. Активный рост рынка акций возможен только в случае смены риторики ФРС с "ястребиной" на "голубиную".

В паре доллар/евро, вероятно, в следующем году будет преобладать восходящая тенденция. Это обусловлено разными подходами к ДКП между ФРС США и ЕЦБ. Предпосылок для того, чтобы американский регулятор смягчил свою позицию по ДКП больше на фоне снижающейся инфляции, чем у ЕЦБ. Инфляция в ЕС продолжает расти и находится на уровне 10,7%. Соответственно, чтобы ее обуздать ЕЦБ продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику.



Повышение ставок мировыми центробанками оказывает негативное влияние на мировую экономику, поэтому существует риск снижения спроса, в том числе на энергоносители. Ситуацию также усугубит отношение нулевой терпимости к COVID-19 в Китае. В целом, тенденцию на сокращение спроса на нефть в 2023 году уже подтвердили ОПЕК и МЭА. Противостоять падению нефтяных котировок, вероятно, будет ОПЕК+, снижая добычу.