Рельеф российского фондового рынка в 2022 году поменялся достаточно серьезно. Иностранные инвесторы практически полностью ушли с рынка или их активы оказались заблокированными. Теперь на нем преобладают локальные розничные инвесторы, их доля составляет порядка 80%, а институциональных — порядка 20%. На этом фоне снизились объемы торгов, прежде всего, на рынке акций.

Кроме того, многие компании перестали публиковать отчетности о финансовых и операционных результатах. Это привело к тому, что инвесторы не могут адекватно оценить финансовое состояние компаний, а также эффективность корпоративного управления. Соответственно, по многим компаниям отсутствует ориентир в качестве фундаментальной оценки стоимости компаний.

Также рынок стал более волатильным из-за действий физических лиц, которые больше ориентируются на краткосрочные драйверы, например, выплату дивидендов и другие значимые новости.

На долговом рынке среди важных изменений стоит выделить появление целого класса облигаций, номинированных в юанях. Таким образом, корпорации пытаются найти новые возможности финансирования, а покупатели облигаций — инструмент для диверсификации валютного риска. В перспективе рынок юаневых бондов будет развиваться. Также на долговом рынке появились замещающие облигаций, которые позволяют российским инвесторам получать купоны в таком же размере, как и по еврооблигациям, но в рублях. Российские компании начали обменивать евробонды, выплаты по которым заморожены в иностранных депозитариях.

Валютный рынок МосБиржи также претерпел изменения. Для торгов появился целый ряд новых валютных пар, а также резко снизились объемы торгов долларом, евро и другими валютами. При этом выросла значимость юаня, а также объемы торгов по нему.

В 2023 году данные тренды будут лишь усиливаться. Уход от ранее популярных валют усилиться, вместо этого будет расти спрос на юани. В свою очередь, в следующем году ожидается постепенное восстановление публикации отчетов компаний, а значит появятся фундаментальные ориентиры стоимости компаний, что в совокупности с другими факторами должно обеспечить рост российского рынка акций, это в свою очередь должно повысить интерес к нему со стороны инвесторов.

По индексу ММВБ мы ожидаем роста почти на 30% в 2023 году. Основными контрибьюторами роста станут банки, компании секторов ИТ и телекоммуникаций, в меньшей степени — ритейлеры. Рост акций компаний этих отраслей, по нашей оценке, может составить от 40% и более в ближайшие 12 месяцев. Однако вес этих акций в индексе несущественный. Большую долю занимают экспортеры, в первую очередь нефтегазовые компании, а по ним мы не ожидаем заметного роста в 2023 году по причине отсутствия роста добычи и продажи.