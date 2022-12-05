Российский рынок акций на прошлой неделе показал минимальную амплитуду колебаний в 2022 г., всего 1,3% за пять сессий. Обороты также были близкими к рекордно низким. В ближайшее время нейтральный взгляд по рынку акций, но появляются предпосылки к умеренному росту. В частности, курс USD/RUB начал расти и поднялся к 62 — позитивно для акций экспортеров (майнинг, химики, нефтегаз).

Потолок цен официально запущен

Предельная цена, которую приняли страны G7, ЕС и Австралия, установлена на уровне $60. Потолок теперь позволяет отгружать российскую нефть в третьи страны с использованием танкеров, страховых компаний и кредитных организаций G7 и ЕС, только если груз покупается по цене не выше этого уровня.

В ближайшие дни обвала предложения нефти не будет. Поставки из РФ заранее законтрактованы, так что реальное влияние потолка можно будет оценить в начале следующего года. Переходный период в документах ЕС обозначен в 45 дней. Пересматриваться потолок может раз в два месяца всеми странами ЕС. Они будут отталкиваться от того, чтобы потолок был не менее чем на 5% ниже текущей цены российской нефти, определенной МЭА. Россия в свою очередь может объявить об отказе всех поставок по любым ценам тем контрагентам, которые будут придерживаться потолка. И это ключевой драйвер для роста нефтяных котировок. Так что сильного снижения цен в среднесрочной перспективе не ожидается.

Обороты Мосбиржи

Общий объем торгов на рынках биржи в ноябре составил 74,7 трлн руб., увеличившись на 4,2% к октябрю. Лучшую динамику продемонстрировали рынок облигаций (+144,4%), драгметаллов (+27,7%), товаров (+18,8%). Объем торгов акциями составил 859 млрд руб., что на 14,7% ниже октябрьских значений. Влияние отчета на динамику акций Мосбиржи нейтральное.

Решение ОПЕК+

Картель решил сохранить прежние параметры добычи, не став дополнительно сокращать производство к тем 2 млн баррелей, которые были приняты ранее. Это был базовый сценарий для рынка, так что влияние сдержанное. Сегодня фьючерсы Brent с утра растут, торги проходят около $87.

Снятие локдаунов

Дополнительным фактором поддержки нефти и сырья выступают новости об ослаблении антиковидных ограничений в ряде городов Китая. Это обеспечило рост с утра понедельника по большинству азиатских индексов. Также пятую сессию подряд китайский юань укрепляется к американскому доллару.

Новые акции с Гонконга

СПБ Биржа с сегодняшнего дня добавит в список доступных для торгов бумаг 21 новую акцию из Гонконга.