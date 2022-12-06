С конца ноября, установив многолетние минимумы, евро перешел к росту как по отношению к рублю, так и по отношению к доллару. В результате, в понедельник единая европейская валюта впервые с июня текущего года в паре с долларом вплотную подошла к отметке 1,06, а в паре с рублем достигла 66 рублей.

Основным фактором движения в паре евро/доллар на международном валютном рынке стало ожидание инвесторами более мягкого чем ранее подхода к формированию денежно-кредитной политики в США, в связи с активным замедлением инфляции в стране по итогам октября. В результате, оценки инвесторов сместились в сторону более слабого доллара, что позволило единой европейской валюте не только отыграть паритет, но и, как минимум, в краткосрочной перспективе закрепиться выше. Что же касается динамики по отношению к рублю, то здесь дополнительным фактором стали ожидание снижения притока валюты со стороны экспортеров, а также возобновления покупок валюты в следующем году в рамках бюджетного правила, что после прохождения ноябрьского пика налоговых выплат оказало влияние на динамику рубля по отношению к основным мировым валютам.

При этом в ближайшее время евро может, напротив, перейти к ослаблению. В частности, американская валюта на международном валютном рынке перейдет к отыгрышу позиций. Причиной могут стать как слабая деловая активность в развитых странах, что поддерживает спрос на рисковые активы, так и данные по инфляции в США за ноябрь, которые будут опубликованы в понедельник на следующей неделе и могут не подтвердить тенденцию к активному замедлению потребительских цен в Штатах. Это, в свою очередь, стимулирует ожидание более высокого пика по ставкам в США в рамках текущего цикла ужесточения ДКП со стороны ФРС и продолжительного удержания повышенных ставок для борьбы с инфляцией. На таком фоне доллар может начать отыгрывать потери последнего времени по отношению к основным мировым валютам, включая евро. Это приведет к восстановления индекса доллара в район 108-110 пунктов, а также пары евро/доллар в район паритета.

Что же касается динамики рубля по отношению к доллару и евро до конца года, то здесь, с учетом "рублевых" факторов, как упомянутых выше, так и возможности роста расходов на импорт, рубль в паре с евро отступит в диапазон 63-65 рублей, при этом доллар в паре с рублем, напротив, может подняться в данный диапазон.