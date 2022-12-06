Российский рубль в понедельник продолжил снижаться в валютной секции МосБиржи. Отечественная валюта вынуждена реагировать на весь объем внешнего и внутреннего давления. При этом сырьевые цены сейчас не оказывают рублю весомой поддержки. Пара доллар/рубль поднялась на 0,56% до 62,35 руб., евро/рубль — на 1,53% до 65,99 руб. Евро впервые за несколько месяцев пробивал вверх рубеж 66,00 руб. Сегодня на утренних торгах рубль продолжает отступать.

Сырьевой рынок уже учел в котировках нефти информацию о согласованном "потолке" цены на энергоносители российского происхождения. Напомним, предельный уровень составил $60 за баррель. Как стало известно накануне, правительство РФ прорабатывает ответные меры Западу.

Во вторник утром "бочка" североморской нефти Brent торгуется по $83,11. По оценкам BitRiver, сегодняшняя сессия строится в рамках $82-85.

Евро/доллар снижался в ходе азиатской сессии, но к ее завершению стабилизировался выше 1,0510. Американская валюта сохраняется в слабой позиции на фоне ожиданий сокращения темпов ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Речь идет о заседании, которое состоится 13-14 декабря. Согласно наблюдениям CME, вероятность повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов оценивается рынком более чем в 75%.

Российский рынок акций накануне восстановил внутридневные объемы торгов — они расширились почти вдвое по сравнению с параметрами пятницы. Похоже, что инвесторы готовы действовать.

Индекс МосБиржи проведет сессию вторника в коридоре 2190-2220 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1100-1130 пунктов.