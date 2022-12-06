Российский рынок акций начал неделю с роста несмотря на не самый лучший внешний фон. Индекс МосБиржи прибавил 1% и вернулся выше 2200 п. Торговые обороты в понедельник подскочили в два раза. Тем не менее пока все еще остается актуален среднесрочный боковик. Фактором поддержки от снижения выступает слабый рубль, поддерживающий акции экспортеров.

Волатильность теперь не только в третьем эшелоне. После крайне низкой амплитуды колебаний прошлой недели вчера мы увидели возврат торговой активности в голубых фишках. Наибольший спрос был сосредоточен в следующих акциях:

— Сбербанк (+3,9%). На них пришлась треть всех оборотов. Достигнуты новые максимумы с сентября. Ближайший драйвер — отчет за ноябрь — ждем в ближайшие две недели на следующей неделе.

— Норникель (+2,3%). Роста цен на драгметаллы не было, но бумаги поддерживает фактор постепенного ослабления рубля. Сильным техническим сигналом станет рост выше 15 000 руб.

— Роснефть (+1,6%). Reuters пишет, что цена сорта ESPO, поставляемого из РФ в КНР, составляет $79, что сильно выше Urals. Основные поставки по ВСТО осуществляет именно Роснефть.

Распродажа на рынке США

Индекс S&P 500 потерял 1,8%. Все сектора закрывались в минусе. Падение связано с резкой сменой рыночных настроений после выхода сильной статистики по деловой активности в сфере услуг (ISM). Сейчас логика трейдеров следующая (обратная): чем лучше цифры по экономике, тем более сильным может быть ужесточение ДКП в интересах борьбы с инфляцией. Так что сильные данные по ISM, которые наложились на локальную перегретость S&P 500 и достижение верхней границы тренда, с легкостью спровоцировали волну фиксации.

Сырье тоже пошло вниз

Вместе с американским фондовым рынком просели и основные commodities. Индекс Bloomberg Commodity рухнул на 2,9%. В том числе слабо выглядели драгметаллы и нефть. Фьючерсы Brent потеряли 2,4%, несмотря на новости о потолке на российскую нефть и сообщениях о смягчении антиковидных ограничений в КНР. Слабость на таком фоне — негативный сигнал. Риски временного снижения фьючерсов Brent к $76-79 остаются повышенными.