События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 декабря
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (октябрь)
|1,8%
|1,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (октябрь)
|2,3%
|1,2% (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (ноябрь)
|1,2%
|4,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (3кв2022)
|18,3 млрд австрал. долл
|-2,3 млрд австрал. долл (факт)
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (декабрь)
|2,85%
|3,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (октябрь)
|-4%
|0,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (ноябрь)
|53,2
|52
|13:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник
|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|258 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|331,3 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-73,3 млрд долл
|-80 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|1,14 млрд канад. долл
|1,2 млрд канад. долл
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (ноябрь)
|50,1
|51
|20:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 16.12.2022)
|340 (9м2021) + 537 (нераспределенная прибыль) — див-д 2021
|256 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Россети Томск (бывшая Томская распределительная компания /ТРК/) — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 17.12.2022)
|0,0254 (9м2022, только ап, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Газпром — СД (о приобретении ПАО доли в УК ООО Газпром ГНП холдинг)
https://1prime.ru/experts/20221206/839065334.html