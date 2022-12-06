МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (октябрь) 1,8% 1,1% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (октябрь) 2,3% 1,2% (факт)
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (ноябрь) 1,2% 4,1% (факт)
3:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (3кв2022) 18,3 млрд австрал. долл -2,3 млрд австрал. долл (факт)
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (декабрь) 2,85% 3,1% (факт)
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (октябрь) -4% 0,1%
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (ноябрь) 53,2 52
13:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник    
16:30 USD США — Объем экспорта 258 млрд долл  
16:30 USD США — Объем импорта 331,3 млрд долл  
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (октябрь) -73,3 млрд долл -80 млрд долл
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (октябрь) 1,14 млрд канад. долл 1,2 млрд канад. долл
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (ноябрь) 50,1 51
20:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 16.12.2022) 340 (9м2021) + 537 (нераспределенная прибыль) — див-д 2021 256 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Россети Томск (бывшая Томская распределительная компания /ТРК/) — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 17.12.2022)   0,0254 (9м2022, только ап, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Газпром — СД (о приобретении ПАО доли в УК ООО Газпром ГНП холдинг)    