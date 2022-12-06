МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -7,850 млн барр  
3:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 0,9% 0,7%
3:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (3кв2022) 3,6% 6,2%
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Тояки Накамуры    
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (ноябрь) -0,3% -3,6%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (ноябрь) -0,7% -5%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (ноябрь) 85,15 млрд юаней 79,05 млрд юаней
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (ноябрь) -0,4% -0,2%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (ноябрь) 8,3%  
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) 0,6% -0,6%
10:10 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2022) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2022) 2,1% 2,1%
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2022) 0,3% 0,6%
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2022) 3,5% 3,1%
17:30 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 3,75% 4,25%
18:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -12,58 млн барр -3,884 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,415 млн барр -0,841 млн барр
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (долгосрочная программа развития ПАО, ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности за 1-3кв2022)    