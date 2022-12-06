События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 декабря
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-7,850 млн барр
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|0,9%
|0,7%
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (3кв2022)
|3,6%
|6,2%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Тояки Накамуры
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (ноябрь)
|-0,3%
|-3,6%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (ноябрь)
|-0,7%
|-5%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (ноябрь)
|85,15 млрд юаней
|79,05 млрд юаней
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (ноябрь)
|-0,4%
|-0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (ноябрь)
|8,3%
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|0,6%
|-0,6%
|10:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2022)
|2,1%
|2,1%
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2022)
|0,3%
|0,6%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2022)
|3,5%
|3,1%
|17:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|3,75%
|4,25%
|18:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-12,58 млн барр
|-3,884 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,415 млн барр
|-0,841 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — СД (долгосрочная программа развития ПАО, ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности за 1-3кв2022)
https://1prime.ru/experts/20221206/839072621.html