Укрепление евро в паре с долларом на глобальных рынках можно наблюдать с начала ноября. Началось оно, по сути, после прошлого заседания ФРС 2 ноября, на котором участники рынка получили сигналы о возможном замедлении темпов ужесточения процентной политики в США. Это, в свою очередь, усилило глобальный аппетит инвесторов к риску и положило начало ослаблению позиций доллара к основным мировым валютам (индекс доллара за последний месяц потерял в стоимости около 5%). Поэтому рост евро на внешних рынках во многом обусловлен исключительно продажами доллара на аппетите к риску. На российском рынке подъем евро выше 66 руб. (то есть до новых максимумов с июня) является во многом результатом санкционного давления на сам рубль (из-за установления "потолка" на цену российской нефти), которое стало более заметным после завершения налогового периода в конце ноября.

Фактором для "самостоятельного" укрепления курса евро к основным валютам могли бы выступить ожидания ужесточения процентной политики ЕЦБ (или как минимум сохранения темпов). Однако последние макроданные, включая ноябрьское замедление потребительской инфляции (предварительные цифры), скорее свидетельствуют об обратном — ЕЦБ будет вынужден смягчить позицию в декабре после двух подряд повышений ставок на 75 б.п. В этом случае евро попадет под давление и может растерять часть позиций, занятых с начала ноября.

На российском рынке ожидаем, что евро в первой половине месяца сможет удерживать текущие максимумы (65-66 руб. и чуть выше), однако с приближением налоговых платежей во второй половине месяц может скорректироваться в район 62,5-64 руб. (при условии отсутствия новых геополитических и санкционных потрясений).